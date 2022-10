Meteo ottobre, non ci crederete ma torna l’estate: temperature di fuoco

Le previsioni meteo per il mese di ottobre. Cosa ci aspetta, quanto dura il caldo e come sarà il mese

Inizia ottobre e con un non celata tristezza siamo pronti ad immergerci nel clima autunnale. Anzi lo siamo già visto che settembre ci ha fatto venire i brividi di freddo e ci ha costretto ad un anticipato cambio dell’armadio. E invece ottobre ci sorprenderà e ci costringerà a rivedere il nostro abbigliamento. E non di poco. Secondo le previsioni meteo questo nuovo mese ci farà tornare indietro nel tempo, all’estate.

Direte ‘eh vabbè sono le ottobrate, un classico dell’autunno italiano’. Non esattamente. Non si tratterà solo di qualche sporadica giornata più calda, ma dell’arrivo sull’Italia dell’anticiclone africano. Sì proprio quello che ci fa boccheggiare in estate.

Non sarà ovviamente feroce come a luglio o agosto, ma sarà sufficientemente caldo per far schizzare le temperature ben al di sopra della media del periodo. Felici? Bene, ma non esagerate. Perché ottobre non sarà tutto così. Ecco le previsioni per il mese.

Ottobre, dal caldo dell’estate all’autunno: che tempo farà

Altro che autunno, Ottobre inizia come fosse estate. Fate un pensierino ad una fuga al mare perché i primi giorni di ottobre non hanno davvero nulla da invidiare a giugno. Un decisamente inaspettato ritorno dell’estate, specie dopo un settembre che è stato nella sua seconda metà davvero ben poco estivo.

Il cambio di passo lo avremo fra domenica 2 e lunedì 3 ottobre quando l’Anticiclone Africano si estenderà in tutto il Mediterraneo e aria più calda dal Sahara arriverà sull’Italia. Sul nostro presente avremo influssi dell’Anticiclone delle Azzorre che darà stabilità e l’alta pressione africana che ci regalerà temperature più elevate. Un quadro decisamente estivo.

I termometri si innalzeranno in tutto il Belpaese ma saranno soprattutto le regioni centrali e meridionali a godere di questo aumento. Le temperature massime toccheranno perfino i 28 gradi a Roma, Firenze, Napoli e Palermo. Qualche grado in meno al Nord – a Milano si toccheranno i 25 gradi – e dove ci sarà la nebbia in pianura padana si potrà registrare un’ulteriore flessione.

Di giorno però pressoché ovunque vivremo delle giornate calde. Ma se restate fuori tutto il giorno portate con voi una giacca perché le temperature minime scenderanno e non di poco. L’escursione termica fra la sera e le ore centrali sarà notevole: in alcuni casi di più di 10 gradi. A Roma si passerà dai 28 gradi addirittura ai 14, ben 14 gradi in meno!

Quanto dura il caldo di ottobre

Questo clima estivo durerà per tutta la prima settimana di ottobre. Fino alla fine del prossimo weekend, ovvero quello dell’8 e 9 ottobre, avremo dunque un ritorno dell’estate. Poi l’Anticiclone africano si ritirerà lasciando il nostro Paese soggetto di correnti e perturbazioni. Le temperature scenderanno riportandosi su valori più in linea con il periodo.

Nella seconda metà di ottobre una nuova sorpresa, questa volta però opposta alla precedente. Gli esperti del meteo prevedono un inasprimento dell’autunno con temperature che si faranno più basse e soprattutto con tantissime precipitazioni.

Insomma godiamoci questa prima settimana di ottobre perché secondo le previsioni meteo del mese sarà l’ultima finestra di caldo e sole prima di un cupo autunno.