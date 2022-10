Attenzione, se prima di partire non controllate questa scadenza rischiate di rimanere a terra

Se state per partire fuori dall’Unione Europea controllate che sia tutto a posto. A cominciare dal passaporto. Controllate la data di scadenza e scoprite cosa fare per l’eventuale rinnovo del passaporto

State per partire per l’estero? In una località dove non c’è l’Euro? Allora fermatevi controllate la scadenza, perché senza non si può partire. Di cosa parliamo? Del passaporto ovviamente.

Se avete in programma un viaggio in USA, ma anche a Londra data la Brexit, è importante avere con voi ed esibire il passaporto, non scaduto e aggiornato. Controllate quindi qual è la data di scadenza del documento e, se siete a ridosso della fine del periodo di validità è tempo di prenotare il rinnovo!

Rinnovo passaporto online: è possibile?

Se il vostro passaporto sta per scadere è meglio mettere in chiaro una cosa. È inutile che cerchiate disperatamente online le procedure per il rinnovo via internet. Non è possibile. L’unica cosa che potete fare è prenotare online un appuntamento in Questura o in Commissariato per il rinnovo.

Cosa fare sta per scadere il passaporto?

Per richiedere quindi il rinnovo del passaporto online, o meglio, dell’appuntamento per il rinnovo, basta quindi entrare nel sito dedicato del servizio della Polizia di Stato ed andare nella sezione dedicata proprio al passaporto. Qui potrete scegliere il commissariato o la questura di riferimento dove andare a fare la richiesta del passaporto, la data dell’appuntamento e l’ora.

I documenti che servono per il rinnovo del passaporto

Perché dovete essere presenti fisicamente? Perché gli agenti dovranno rilevare le impronte digitali per il passaporto biometrico e fare altre procedure in presenza e non online! Ricordate infatti che, all’appuntamento dovrete presentarvi con:

Il modulo di richiesta del passaporto che trovate sul sito della Polizia di Stato

Un documento di identità valido

La stampa della registrazione Agenda Passaporto

2 fototessere a sfondo bianco

La ricevuta del pagamento di circa 40 euro per i passaporto ordinario

Marca da Bollo da 73 euro 50

Ok. Ora abbiamo tutte le informazioni e i documenti necessari per il rinnovo del passaporto online e poi, fisicamente, in ufficio. Pronti a partire?