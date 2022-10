3 giardini giapponesi che vi faranno commuovere per la loro bellezza

Siete pronti a scoprire i tre giardini giapponesi più belli in assoluto che si trovano a pochi passi da casa?

Un tempo la si definiva moda. Tutti volevano seguire un po’ le orme di grandi pittori famosi e crearne uno in casa. Di cosa stiamo parlando? Dei giardini giapponesi che non sono solo bellissimi, ma anche benefici per corpo e spirito.

Chiaramente, al di là delle versioni un po’ ridotte che possiamo ricreare a casa, esistono dei giardini giapponesi nel cuore di alcune grandi città che sono uno splendore quasi commovente. Vediamo allora insieme i 3 giardini giapponesi più belli in assoluto da poter visitare al più presto!

I giardini giapponesi a due passi da casa che vi emozioneranno

I giardini giapponesi hanno una particolarità: sembrano voler riprodurre, in piccolo, l’intera bellezza della natura. Dai ponti rossi che raccontano della presenza dell’uomo, passando ai laghi, alle colline, alle rocce e le montagne. Ciò che li rende speciali sono, senza dubbio, gli alberi che vengono qui piantati. Si tratta generalmente di magnolie o ciliegi che, in primavera, regalano una fioritura dai colori travolgenti.

Il giardino giapponese di Tolosa

Il primo giardino giapponese che vi consigliamo di visitare quello di Tolosa in Francia. Nato nel 1981, ampio circa 7000 metri quadrati è in perfetto stile tsukiyama. Colline, laghi, muretti a secco, natura e persino un’isoletta che sembra ricordare e rievocare le immagini più iconiche del Paradiso. Il ponte rosso, anche qui non poteva mancare, e torna a simboleggiare il collegamento tra il mondo degli uomini e quello degli dei.

Il Giappone in Germania

Non potete poi perdervi il giardino giapponese a Kaserislautern, in Germania. Ha superato i 13mila metri quadrati, classificandosi come uno dei giardini più grandi d’Europa e diventando un’attrazione spettacolare in tutto il mondo. Troverete 4 cascate, un giardino montuoso e tantissime altre aree a tema incredibili.

Roma: il giardino giapponese di Ken Nakajiama

In ultimo arriviamo in Italia, precisamente a Roma dove l’Istituto di Cultura Giapponese insieme a Ken Nakajiama ha realizzato un giardino meraviglioso in stile sen’en, quindi con laghetto, cascate, piccole isole e ovviamente il classico ponte rosso. Le piante che troverete sono le classiche del mondo giapponese come ciliegio, iris e pini nani.

Se state cercando quindi un po’ di Giappone a due passi da casa, ecco le nostre tre proposte di giardini giapponesi considerati tra i più belli in assoluto dove emozionarsi e soprattutto respirare un po’ di oriente.