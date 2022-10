Il tunnel sottomarino più lungo del mondo sarà proprio vicino casa nostra e ci cambierà la vita

Il tunnel sottomarino più importante d’Europa sarà presto realtà e soprattutto facilmente raggiungibile dall’Italia. Scopriamo perché è così importante e come cambierà per sempre il nostro modo di viaggiare.

Si chiamerà Fehmarnbelf Fixed Link e sarà effettivamente il tunnel più lungo al mondo. Un progetto di enorme portata che permetterà di collegare in modo molto più rapido i paesi all’interno dell’Europa. Per una traversata che richiede oggi un viaggio vero e proprio, serviranno solo 10 minuti di macchina e appena 7 di treno, una svolta.

La notizia più bella per i viaggiatori non è solo che questo tunnel cambierà il modo di spostarsi in tutta Europa ma che sarà proprio vicino casa nostra. Costerà 6 miliardi di euro all’Europa, oltre i fondi che spenderanno i paesi interessati e sarà lungo 18 chilometri, si stima l’apertura nel 2029.

Il tunnel sottomarino più importante d’Europa

Il ponte sottomarino più lungo al mondo sarà costruito a ben 40 metri sotto il Mar Baltico e permetterà di collegare la Danimarca alla Germania. Ci sono voluti 10 anni per pianificare la sua creazione ed entro due anni dovrebbe iniziare la costruzione.

In generale si tratta di uno dei progetti più grandi mai fatti nel nostro continente, quindi a livello mondiale. Facendo un confronto con gli altri, il Tunnel della Manica è lungo 50 chilometri ma questo non è ritenuto comunque il più notevole, rispetto a quello che verrà costruito, perché i blocchi sono stati assemblati direttamente mentre il tunnel tra Danimarca e Germania sarà effettivamente fabbricato sul posto.

Per fare la traversata oggi ci vogliono 45 minuti di traghetto, senza contare poi che i collegamenti con i treni permetteranno di coprire tutte le città adiacenti. Si potrà attraversare in treno o auto e collegherà per l’esattezza l’isola di Fehmarn e l’isola di Lolland. Avrà una ferrovia a doppio binario e quattro corsie per le auto, saranno lavorati 79 blocchi di cemento e 3000 lavoratori per portare a termine il progetto.

Sarà possibile fare Amburgo-Copenaghen in meno di tre ore, quindi il tunnel è pensato proprio per facilitare i viaggi e gli spostamenti, creando una connessione ottimizzata per gli utenti. Al momento sono in corso le realizzazioni degli impianti che poi permetteranno la costruzione. Il limite per le auto sarà di 110 chilometri orari e 200 km per i treni. Scopri anche quest’altra spettacolare opera realizzata in Italia per migliorare i collegamenti.

Il tunnel sottomarino avrà un impatto profondo sul modo di viaggiare e soprattutto sulle tempistiche, migliorando di molto il comfort anche per i cittadini italiani che si spostano verso il Nord Europa.