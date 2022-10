Il viaggio dei sogni: come Agatha Christie, l’Orient Express ora parte dall’Italia ed è il viaggio che dovete fare. Tutte le informazioni da conoscere.

Uno dei viaggi più spettacolari, romantici e affascinanti al mondo: a bordo dell’Orient Express. Lo storico treno, reso famoso dalla penna di Agatha Christie.

Da qualche anno il treno parte in Italia, da Venezia, e arriva fino a Parigi, toccando città come Vienna, Parigi e Ginevra. Si tratta del treno Venice Simplon – Orient Express, gestito dalla società inglese Belmond, che nel 1976 ha rilevato la vecchia Orient Express Hotels Ltd.

La novità dall’Orient Express sono i viaggi in Europa anche in inverno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle novità dello storico treno di lusso.

L’Orient Express ora parte dall’Italia ed è il viaggio che dovete fare

Non proprio per tutti, essendo un treno di grande lusso ma un viaggio a bordo dello storico treno Orient Express è sicuramente il sogno di moti. Da alcuni anni le corse del treno sono ripartire da Venezia, grazie alla società inglese Belmond che ha rilevato lo storico marchio Orient Express.

I viaggi con l’Orient Express prevedono diversi itinerari, con tragitti da Venezia a Parigi, da Firenze a Parigi e da Ginevra a Venezia.

L’ultima novità riguarda il lancio di diversi itinerari per il mese di dicembre, nelle città di Firenze, Parigi, Venezia e Vienna. Occasioni di viaggio nel periodo delle feste, ancora più affascinanti tra luminarie natalizie, mercatini e paesaggi innevati.

L’Orient Express percorrerà l’itinerario classico da Venezia a Parigi il 2 e il 12 dicembre, con ritorno il 20 dicembre. Inoltre, farà una fermata a Firenze il 7 dicembre , sula tratta Venezia-Parigi, e l’8 dicembre, su quella Parigi-Venezia, e ripartirà da Parigi in direzione di Vienna il 17 dicembre, per poi ritornare a Parigi il 18 dicembre. Come riporta Travel Quotidiano.

Il treno di lusso Venice Simplon-Orient-Express è composto da 17 carrozze originali degli anni ‘20 e ‘30, ognuna con la propria storia e le proprie caratteristiche. All’interno sono disponibili tipiche cabine storiche e sei Grand suite, di straordinaria eleganza, i cui nomi omaggiano le città visitate e che ne hanno ispirato il décor, come Parigi, Vienna e Venezia.

Da giugno 2023, sul treno saranno aggiunte otto nuove suite alle due categorie già esistenti. Tra i lussi di queste suite ci sranno un bagno privato in marmo e uno spazio lounge diurno convertibile in letti matrimoniali o singoli per la notte. Per un viaggio da sogno.