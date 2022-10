Quello che forse non sapevate e che dovete sapere: Altro che applauso all’arrivo, questa è la compagnia aerea più puntuale di tutte, in Europa. La curiosità.

Quando i viaggiano in aereo per i passeggeri è molto importante la puntualità, nei decolli e soprattutto negli arrivi. I ritardi nei voli, infatti, possono avere disastrosi effetti a catena, causando la perdita di coincidenze o il rischio di restare per ore bloccati in aeroporto.

Ecco perché sempre più viaggiatori ma anche aziende e professionisti tengono d’occhio le classifiche sulla puntualità delle compagnie aeree. Del resto, come si dice, il tempo è denaro.

Tra i vettori aerei, la scorsa estate si è registrata una inattesa sorpresa. La compagnia aerea più puntuale di tutte in Europa non è tedesca e nemmeno svizzera. Scopriamo qual è.

Altro che applauso all’arrivo: questa è la compagnia aerea più puntuale di tutte

Nonostante le cancellazioni di voli per mancanza di personale e i numerosi scioperi che hanno avuto pesanti conseguenze sul trasporto aereo europeo la scorsa estate, una compagnia aerea in particolare si è distinta per aver viaggiato in orario con la stragrande maggioranza dei suoi voli.

Stiamo parlando della compagnia spagnola Iberia, che nei tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto è stata la più puntuale di tutte in Europa. Anche nel mese di agosto, con il boom di viaggiatori per le vacanze, le cancellazioni e gli scioperi del settore in Spagna, Iberia ha confermato per il terzo mese consecutivo il primo posto nella classifica sulla puntualità dei vettori europei, stilata da Cirium (ex FlightStats). Come riporta Travel Quotidiano.

Nel mese di agosto 2022, si legge nei dati, l’84,5% dei 14.240 voli di Iberia è arrivato a destinazione in orario.

Un ottimo risultato per la compagnia aerea spagnola, che si conferma anche ai primi posti nel mondo per puntualità. Sempre Cirium, infatti, colloca Iberia al quinto posto delle compagnie aeree tradizionali più puntuali al mondo per i mesi di giugno e agosto. Mentre nel mese di luglio è scivolata al settimo posto. Comunque, risultati di cui andare orgogliosi.

Infine, per i vostri viaggi, vi segnaliamo anche la top 20 delle migliori compagnie aeree al mondo, secondo la classifica di Best Airlines for 2022.