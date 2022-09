Eventi di arte e cultura: da Pasolini a Van Gogh, le mostre da non perdere a Roma quest’autunno. Tutte le informazioni utili.

Gli amanti di arte, cultura, storia, creatività e bellezza hanno tanti eventi e mostre a cui partecipare in Italia questo autunno.

La capitale d’Italia non è da meno. Dal mese di ottobre saranno inaugurate tante mostre interessanti che per la maggior parte saranno aperte fino all’inverno e a in alcuni casi fino alla prossima primavera.

Di seguito vi segnaliamo le mostre da visitare a Roma questo autunno. Eventi imperdibili, tra arte e storia.

Da Pasolini a Van Gogh, le mostre da non perdere a Roma quest’autunno

Vi segnaliamo le mostre che non potete perdervi questo autunno e inverno a Roma. Tanti eventi prestigiosi, tra cui spiccano una grande mostra su Van Gogh e ben due su Pasolini, nel centenario dalla nascita. Ecco dove andare

“Van Gogh“, Roma, Palazzo Bonaparte, dall’8 ottobre 2022 al 26 marzo 2023. Una grande mostra dedicata al celebre pittore olandese alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, il 30 marzo del 1853. Tra le opere esposte ci sarà il celebre Autoritratto del 1887. Complessivamente saranno 50 opere, provenienti dal Museo Kröller Müller di Otterlo, insieme a testimonianze biografiche per ricostruire la vicenda umana e artistica di Vincent Van Gogh e celebrarne la grandezza universale. Il percorso espositivo farà riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita.

“Repairing the Present: REWILD“, Roma, MAXXI, dal 15 ottobre al 13 novembre 2022. Una mostra evento a ingresso libero. Repairing the Present promuove il dialogo tra scienza, tecnologia e arte come attori chiave nell’esplorazione di nuovi scenari per il miglioramento ecosistemico. Appartiene alla serie di mostre Repairing the Present : REWORLD (al MEET | Digital Culture Center), : REWILD (al MAXXI), : RETOOL (al ZKM: Zentrum für Kunst und Medien), con risposte collettive guidate dall’arte alle emergenze attuali e future e alle trasformazioni critiche a livello sociale, ambientale e tecnologico.

“Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo“, Roma Palazzo delle Esposizioni, dal 19 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023. Una mostra per celebrare Pasolini nel centenario dalla nascita. Il percorso espositivo intreccia discipline, media, opere originali e documenti di archivio, seguendo tre direttrici di approfondimento per sollecitare riflessioni inedite sulla produzione pasoliniana, sull’influenza culturale che ha esercitato e sullo sguardo di chi la osserva dal XXI secolo.

“Meraviglia Senza Tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento“, Roma, Galleria Borghese dal 25 ottobre 2022 al 29 gennaio 2022. Una mostra tutta dedicata alla pittura su pietra. In esposizione oltre 60 opere, provenienti da musei italiani e stranieri e da collezioni private. Il percorso è articolato in otto sezioni, con una premessa cinquecentesca sull’uso di metalli e marmi come supporto alla pittura.

“Pasolini pittore“, Roma, Galleria d’Arte Moderna, dal 27 ottobre 2022 al 16 aprile 2023. Ancora una mostra per celebrare il regista, scrittore e artista nei cento anni dalla nascita. In questo caso con l’esposizione della produzione pittorica di Pasolini, a oltre quaranta anni dall’ultima antologica completa su Pasolini pittore, del 1978, a Palazzo Braschi. In mostra saranno oltre 150 opere, provenienti per la maggior parte dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, ma anche dalla Fondazione Cineteca di Bologna, dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, dall’Archivio Giuseppe Zigaina e da collezionisti privati.

Consigliamo sempre di prestare la massima attenzione ai cambiamenti di orari o alle regole specifiche di ogni museo. Vi ricordiamo anche tutte le altre mostre da vedere in autunno in Italia.