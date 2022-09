Anche in Italia ci sono i campi di zucche: dove vedere i pumpkin patch del 2022

Halloween è alle porte, niente di meglio che partire alla scoperta dei più spettacolari campi di zucche d’Italia. Un’avventura non solo per bambini ma anche per adulti, soprattutto se amate questa festa.

I pumpkin patch sono i tipici campi di zucche dove avviene la raccolta in occasione del periodo autunnale. Una tradizione che è arrivata trionfante anche in Italia e che ha uno stile tipicamente americano.

Non solo raccolta ma anche lavorazione, questi campi infatti sono un’occasione per gli amanti di questa festività. In America c’è la tradizione di andare con tutta la famiglia per scegliere le zucche più belle, intagliarle e portarle a casa.

Campi di zucche in Italia

Anche se la tradizione di Halloween è arrivata solo successivamente in Italia è già molto amata e quindi niente di meglio che seguire la scia per celebrarla in perfetto stile americano. Vediamo i campi di zucche presenti nel paese dove si possono svolgere molte attività.

Tra i pumpkin patch c’è Il Giardino delle Zucche che si trova a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta. Si estende per ben 2 ettari, quindi è molto spazioso. Ad ogni cliente viene fornito un carrellino rosso, gli ospiti possono girovagare nei campi a caccia della zucca più bella e poi partecipare ai laboratori di intaglio e lavorazione della zucca che permettono di dare forma e creatività e di preparare una mostruosa zucca per Halloween. All’interno ci sono anche degli shop dove comprare le specialità del territorio e dove sorseggiare un buon caffè. La raccolta dura fino al primo novembre ed è aperta ad adulti e bambini.

In provincia di Pavia si trova invece il Villaggio delle Zucche a San Martino Siccomario. Anche qui abbiamo uno scenario infinito immerso nella natura. Non solo raccolta delle zucche ma anche tantissimi giochi con animazione e percorsi didattici. Il luogo perfetto per le famiglie. Ci sono attrazioni pensate proprio per i più piccoli come il labirinto del fieno e la vasca di mais e si può fare un giro in carrozza d’epoca o realizzare qualche lavoretto artigianale. C’è anche un ottimo ristorante per mangiare direttamente sul posto i prodotti che vengono preparati direttamente in sede con la zucca come i ravioli, il tortino oppure i dolci. È aperto fino al primo novembre tutta la giornata fino a mezzanotte.

A Galbiate in provincia di Lecco si trova il Campo dei Fiori che organizza il campo di zucche ogni anno. Ci sono tantissime varietà differenti quindi non solo quelle classiche da intagliare ma anche perfette per chi vuole preparare delle leccornie a base di zucca. Il tema Halloween incontra anche la cucina, sicuramente ci sono tipologie di zucca introvabili come quella bianca.

A Bergamo, Terno d’Isola, c’è il campo di zucche completamente immerso nell’area destinata alla coltivazione di tulipani. Queste zucche vengono poi intagliate e decorate e ognuno può portarle a casa. L’area è attrezzata per i bambini con attività ludiche e didattiche. L’ingresso è gratuito quindi si paga solo per quello che si sceglie, quindi se si vuole semplicemente osservare e fare un giretto non ci sono spese. C’è lo spaventapasseri con cui fare le foto, i giochi nel campo e tantissime attività che si svolgono solo nel fine settimana, fino al 31 ottobre.

A Milano c’è il campo di Federica che permette di passeggiare tra centinaia e centinaia di zucche per scegliere la preferita da decorare. I laboratori sono organizzati non solo per l’intaglio e la decorazione ma anche per la cucina. Ci sono tante decorazioni, animali e giochi da fare. L’ingresso prevede un biglietto di ingresso, gratuito solo per i bambini fino ai 2 anni.

Questi sono alcuni dei campi più belli e particolari in Italia ma se ne aggiungono sempre di nuovi alla lista, quindi verifica quello più vicino alla tua città.