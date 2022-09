Finalmente una buona notizia per le tasche degli italiani: i prezzi non saliranno (troppo)

Non sentiamo parlare d’altro che di bollette in crescita. Ma i prezzi non saliranno troppo almeno in un comparto, ossia quello dei voli di Ryanair.

Siamo in un periodo storico molto particolare in cui, ovviamente, i dubbi e le perplessità inerenti il futuro ci attanagliano. Il Covid tornerà a colpirci? La guerra tra Russia e Ucraina continuerà? Quanto arriveranno a costare i rifornimenti di luce e gas e, di conseguenza, le nostre bollette?

Pare tutto sia destinato a salire, ma Michael O’Leary ha rassicurato che almeno per quanto riguarda il costo dei biglietti aerei Ryanair, la situazione non cambierà drasticamente. Voli quasi gratis, addio, ma l’era low cost continua!

Biglietti aerei Ryanair: il prezzo non salirà per i voli invernali

Fino ad oggi ognuno di noi ha goduto di biglietti aerei ad un prezzo irrisorio. Si parlava di 9 euro e alle volte anche meno. Moltissimi vettori low cost spesso lanciavano offerte e promozioni lampo che permettevano di accaparrarsi biglietti aerei anche a 5 euro. Una situazione che, per qualche mese, abbiamo temuto sparisse.

Visto l’aumento del costo del petrolio e del carburante alcune dichiarazioni del ceo di Ryanair erano state interpretate come una battuta d’arresto al mondo dei voli economici. Oggi invece Michael O’Leary, come riporta Travel Quotidiano, arriva una rassicurazione. Molto probabilmente in inverno non ci saranno modifiche e i prezzi non saliranno tantissimo.

Qualcosa cambierà invece per la primavera e l’estate 2023, ma non si parla di un addio al low cost, ma di tariffe medie che si attestano intorno ai 45 o 50 euro.

Una notizia rassicurante per i viaggiatori. Tuttavia bisognerà in qualche modo riaggiornarsi intorno all’inizio del nuovo anno perché sarà importante, per continuare a dire che i prezzi non saliranno troppo, monitorare l’andamento del mercato.

Quindi, forse, per chi ama viaggiare, è questo il momento di assicurarsi un biglietto aereo low cost.