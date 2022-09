Vi proponiamo i 3 posti dove degustare vino nel Lazio: i percorsi che non dovresti perdere. Tutte le informazioni utili.

Anche il Lazio ha le sue strade e i suoi itinerari dedicati al vino, tutti da scoprire a inizio autunno, tra vigneti e cantine. Per degustare nettari pregiati e ammirare paesaggi affascinanti, tra colline e borghi storici.

Le strade del vino non sono solo in Trentino Alto Adige, sebbene siano tra le più famose e rinomate, tanti itinerari bellissimi e gustosi li trovate anche nel Lazio.

Sono i percorsi da attraversare a inizio autunno, quando le giornate sono ancora tiepide e i pomeriggi sono illuminati dal sole dorato. Per voi abbiamo selezionato 3 percorsi da visitare in questo momento. Ecco dove andare e cosa degustare.

3 posti dove degustare vino nel Lazio: i percorsi che non dovresti perdere

Le strade del vino e gli itinerari enogastromici del Lazio sono davvero tanti. Avete solo l’imbarazzo della scelta. Qui vi proponiamo 3 percorsi da non perdere per nulla al mondo

Strada dei Vini dei Castelli Romani. È forse una delle più importanti anche per la bellezza del territorio, oltre che per la qualità dei vini DOC qui prodotti. La zona dei Castelli Romani è un luogo antichissimo dove trovare splendidi borghi medievali e rinascimentali, aree archeologiche e una tradizione gastronomica straordinaria. Non poteva mancare il vino, anche i vini. Ne vengono prodotti 7 tipi in un territorio che comprende 16 comuni. Il vino bianco di Frascati è il più famoso. Altre produzioni DOC sono anche ad Aprilia, Zagarolo e San Cesareo. Visitate queste terre e insieme al buon vino resterete pieni di meraviglia per il paesaggio.

Strada del Vino della Teverina. Un altro percorso suggestivo e imperdibile, che dal confine con l’Umbria segue la valle del fiume Tevere, attraverso i centri abitati di Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano e anche la famosa Civita di Bagnoregio. Un itinerario che vi porterà alla scoperta di bellissimi borghi storici, colline, vigneti, boschi e corsi d’acqua. Le cantine, le osterie, le trattorie e i ristoranti della zona vi proporranno ottimi vini DOC, di uve bianche e rosse.

Strada del vino della provincia di Latina. Un altro imperdibile itinerario che unisce buon vino alle bellezze paesaggistiche è quello della provincia di Latina, che arriva fino al mare, al Circeo. Il percorso del vino inizia a Cori, passa per Cisterna di Latina, Aprilia, Latina, Sermoneta e arriva fino a Sabaudia, San Felice al Circeo e infine Terracina. Qui potete gustare i vini Cori DOC, Circeo DOC, Aprilia DOC e Moscato di Terracina DOC. Lo straordinario paesaggio, tra borghi, colline e mare, sarà la cornice ideale per le vostre degustazioni.