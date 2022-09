Foto delle vacanze, preziosi consigli per renderle perfette prima di condividerle

Come rendere perfette le foto delle vacanze prima di condividerle sui social. Tutti i consigli per pubblicare degli scatti come un vero influencer!

Quando andiamo in vacanza scattiamo una marea di foto dei posti più mozzafiato che visitiamo.

Si tratta di ricordi che teniamo per noi, ma spesso li condividiamo sui social come Instagram o Facebook. Prima di postarle però potrebbe essere necessaria qualche modifica. Abbiamo trovato per voi alcuni consigli per rendere le foto delle vacanze perfette prima di condividerle sui social. Siete pronti?

Consigli e trucchi per modificare le foto delle vacanze prima di postarle su Facebook e Instagram

Modificare le foto delle vacanze per condividerle sui social non significa snaturare lo scatto, anzi. In realtà si tratta di un modo per valorizzarle e renderle ancora più belle. Ecco allora qualche consiglio per uno scatto pazzesco che farà incetta di like!

Occhio all’esposizione : prima di condividere la vostra foto controllate che l’esposizione, la saturazione e le luci rendano giustizia al soggetto. Basta aprire il programma di modifica foto integrato nel vostro telefono per sistemare questi parametri e dare nuova vita allo scatto.

: prima di condividere la vostra foto controllate che l’esposizione, la saturazione e le luci rendano giustizia al soggetto. Basta aprire il programma di modifica foto integrato nel vostro telefono per sistemare questi parametri e dare nuova vita allo scatto. Sfruttate le potenzialità di Lightroom : un’app semplice ma professionale anche nella versione gratuita offerta da Adobe. Qui oltre alle classiche modifiche di ritaglio e ridimensionamento, potrete anche giocare con le curve e i bilanciamenti delle tonalità di colore in modo professionale.

: un’app semplice ma professionale anche nella versione gratuita offerta da Adobe. Qui oltre alle classiche modifiche di ritaglio e ridimensionamento, potrete anche giocare con le curve e i bilanciamenti delle tonalità di colore in modo professionale. Controllate le dimensioni : prima di postare la vostra foto delle vacanze non dimenticate che le storie di Instagram, i post di Facebook e quelli di Instagram hanno dimensioni differenti. Meglio tagliare prima la vostra foto per evitare di ritrovarsi con delle parti tagliate a discapito della bellezza dello scatto.

: prima di postare la vostra foto delle vacanze non dimenticate che le storie di Instagram, i post di Facebook e quelli di Instagram hanno dimensioni differenti. Meglio tagliare prima la vostra foto per evitare di ritrovarsi con delle parti tagliate a discapito della bellezza dello scatto. Inserite un logo o un watermark: se la vostra foto è particolarmente bella e pensate che qualcuno possa rubarvela basta utilizzare un programma come Canva per inserire il watermark o il vostro logo sulla foto dove volete. Così facendo, se dovesse essere condivisa, si saprà sempre a chi appartiene e chi l’ha scattata!

Ci siamo! Ora conoscete i consigli e i trucchi per condividere le vostre foto delle vacanze al top sui social! Preparatevi solo a una marea di like!