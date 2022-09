In Italia ci sono 6 pazzeschi siti UNESCO da vedere almeno una volta nella vita!

By

L’Italia vanta molti siti UNESCO, bellezze senza paragoni e non a caso è la prima al mondo per patrimoni riconosciuti. Se ne contano tantissimi, scopriamo i più belli da visitare almeno una volta nella vita

I siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO sono riconosciuti dal 16 novembre del 1972 e vengono scelti in base all’importanza che rivestono o sul piano culturale o naturalistico in tutto il mondo. In Italia ce ne sono 58, di questi 53 sono di tipo culturale, 5 naturale e 7 transnazionali.

Per noi è un grande orgoglio, siamo il primo paese per numero di siti e abbiamo un’offerta veramente variegata per i turisti in ogni città e ogni angolo, anche il più remoto.

I siti UNESCO da vedere in Italia

Tra i siti UNESCO in Italia ci sono alcuni che sono molto conosciuti, altri meno. Per questo abbiamo creato una classifica con i 6 più belli da visitare, quei luoghi così iconici che vale la pena vederli almeno una volta nella vita.

Il primo sono le Antiche Faggete, queste si estendono da nord a sud del paese, ci sono in Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sono veramente spettacolari, un luogo incredibile per coloro che amano la natura. Un altro luogo di grande interesse è l’area montuosa vicino Salerno che racchiude il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Qui ci sono dei resti antichi di grande valore storico e la Certosa di Padula, la più grande di tutta Italia.

Immancabile una tappa alle Colline del Prosecco, un’area che racchiude uve particolari che danno vita alle bollicine italiane. Siamo in provincia di Trevino, in Veneto e oltre la visita è possibile fare anche degustazioni. Per un’esperienza differente c’è la Ferrovia Retica che si staglia tra le montagne. I tratti da visitare sono vari e i paesaggi assolutamente incredibili.

Altro punto di interesse imperdibile sono le Terme di Montecatini, siamo di fronte ad una delle città termali più grandi d’Europa. Spettacolari i fossili di Monte San Giorgio che si trovano sul Lago di Lugano, tra Lombardia e Svizzera. Queste antiche rocce, dove ancora oggi sono ben visibili i resti conservati, risalgono ad oltre 250 milioni di anni fa.

Ovviamente in Italia ci sono tantissimi luoghi, molti altri sono più gettonati come il centro di Napoli o di Firenze, i Sassi di Matera, la Costiera Amalfitana. Queste sono invece delle perle nascoste che hanno ancora quel mistero e quel fascino ma non sono particolarmente note al turismo di massa.