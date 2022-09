Cosa dovete sapere sui i 3 trucchi per risparmiare con Italo che pochi conoscono. I consigli da non perdere. Tutte le informazioni.

Viaggiare low cost è indispensabile in un momento come questo di esplosione dei prezzi. È importante approfittare di tutte le offerte disponibili, ma soprattutto tenere costantemente d’occhio le tariffe. Se si fa attenzione, infatti, si possono trovare delle occasioni convenienti anche fuori dalle promozioni.

Se siete tra coloro che viaggiano molto in treno e usano l’alta velocità per spostarsi da una città all’altra, per lavoro, studio, motivi familiari ma anche per turismo, allora dovete fare attenzione alle tariffe di Italo treno.

La società concorrente di Trenitalia per i treni ad alta velocità lancia periodicamente promozioni che offrono sconti importanti sul biglietto del treno. Accanto a queste offerte, vi segnaliamo di seguito i 3 trucchi per risparmiare con Italo treno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I 3 trucchi per risparmiare con Italo che pochi conoscono

Spostarsi con i treni alta velocità low cost, o almeno a tariffe convenienti, non è impossibile. Facendo attenzione a tariffe, promozioni, classi di servizio, giorni e orari di viaggio si può ottenere un risparmio anche importante sul prezzo del biglietto.

Con Italo treno potete viaggiare da una città all’altra d’Italia senza spendere una fortuna. È sufficiente mettere in pratica questi 3 trucchi.

Il primo trucco , che poi vero e proprio trucco non è, consiste nel fare attenzione alle offerte e promozioni che periodicamente Italo lancia sul suo sito web . Su tutte c’è quella del codice sconto che esce ogni weekend , dal venerdì e al lunedì, e in questi giorni consente di acquistare biglietti a tariffa super scontata, anche fino al 50%, a seconda del periodo di promozione. Con l’offerta Italo Famiglia , poi, i bambini e ragazzi sotto i 14 anni di età viaggiano gratis. Mentre i giovani dai 14 ai 29 anni viaggiano con sconti fino al 60%. Così come gli anziani over 60.

Infine, ricordiamo anche che sul portale e la app di Italo si possono acquistare i biglietti per i treni regionali di Trenitalia e le corse di Itabus, per viaggi combinati con i treni di Italo.