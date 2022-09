By

Le offerte da non perdere con Carnet Italo: biglietti del treno con sconti fino all’80%. Tutte le informazioni utili.

Per chi viaggia spesso in treno sono molto utili i pacchetti o carnet di biglietti, spesso offerti con sconti importanti. È il caso di Italo treno che offre ai suoi clienti carnet con sconti fino all’80%.

La società offre due pacchetti di biglietti carnet, con sconti rispettivamente oltre il 50% e fino all’80%, per numero di viaggi e periodi diversi.

Occasioni da non perdere per chi viaggia spesso e utilizza il treno. Ecco tutto quello che bisogna sapere in dettaglio.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche le offerte per viaggiare in treno in vista delle elezioni del 25 settembre, sia con Trenitalia che con Italo.

Carnet Italo: biglietti del treno con sconti fino all’80%

Per chi viaggia spesso per lavoro e utilizza il treno sono sicuramente convenienti i carnet di biglietti o pacchetti, da acquistare in anticipo, a prezzo scontato rispetto a i biglietti singoli.

Italo treno propone interessanti offerte di carnet di biglietti, con diversi sconti applicati a seconda del numero dei viaggi e della durata del periodo di validità. Opportunità per viaggiare a basso prezzo con l’alta velocità.

I pacchetti offerti sono Carnet 10, Carnet Smart Worker 10 e Carnet Special Smart Worker 20.

I Carnet Smart Worker da 10 e da 20 biglietti sono offerti rispettivamente per 10 e 20 viaggi da effettuare in 30 giorni. Prevedono sconti sul prezzo fino all’80%, con la massima flessibilità e cambi di biglietto gratuiti e illimitati. I carnet permettono di accumulare punti Italo Più.

I Carnet 10 di Italo prevedono una maggiore flessibilità, con 10 viaggi da effettuare in un periodo di 180 giorni. Si applicano sconti fino e oltre il 50%. I biglietti scontati possono essere utilizzati tutti i giorni esclusi la domenica, i festivi e prefestivi. Anche per questo pacchetto in offerta sono previsti cambi di biglietto gratuiti e illimitati ed è previsto l’accumulo di punti Italo Più.

I carnet sono disponibili su varie tratte dell’alta velocità di Italo e si acquistano sul sito web della società.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/abbonamento-carnet#carnet-sw

Infine, ricordiamo gli sconti per entrare ai Musei Vaticani per chi viaggia con i treni di Italo.