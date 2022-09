Aver pagato un abbonamento a Disney Plus offre tanti vantaggi da oggi. A cominciare da sconti e vantaggi per i viaggi nel mondo targato Disney!

Grandi o piccoli che siate, molti di voi hanno a casa un abbonamento alla piattaforma streaming Disney Plus. E, da oggi, essere possessori di un accesso qui significa anche potre usufruire di molti sconti e tariffe speciali dedicate agli abbonati del colosso dell’intrattenimento.

Preparate le valige fan della Disney, perché se siete abbonati a Disney Plus, in barba a chi vi ha detto che “siete troppo grandi per guardare i cartoni o appassionarvi alle serie Marvel”, solo per voi arrivano tariffe speciali! Ora non vi resta che scoprirli!

In cosa consistono gli sconti per i viaggi dedicati agli abbonati Disney Plus?

La notizia è stata lanciata l’8 settembre, nel corso del Disney Plus Day e a riportarla ci ha pensato traveldailynews.com. Ma in cosa consistono questi sconti e queste tariffe agevolate? Tanto per iniziare il terzo e il quarto ospite che viaggiano con altri due clienti paganti, non devono pagare niente sulle crociere selezionate su Disney Magic, Disney Dream e Disney Fantasy. Un bel vantaggio insomma, sia per i gruppi di amici che per le famiglie, la condizione è infatti che si stia tutti nella stessa cabina.

Ma non finisce qui, gli abbonati a Disney Plus potranno ottenere anche dei favolosi sconti su alcuni hotel del Walt Disney Resort dall’11 al 25 dicembre. Chiaramente non sappiamo quanto si andrà a pagare in meno visto che l’importo dello sconto potrebbe variare a seconda della categoria dell’hotel Disney prescelto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit)

State preparando già le valige?

Insomma, oltre alle tante novità cinematografiche annunciate nel Disney Plus Day, questa è una straordinaria notizia per gli amanti del viaggio e del mondo Disney! Siete pronti ad approfittare di queste offerte?