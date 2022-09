Tre mini-vacanze o avventure nel cuore della Francia più selvaggia e autentica per ritrovare voi stessi! Siete pronti a partire?

La Francia è una destinazione molto interessante e perfettamente adattabile alle esigenze di tutti.

Grazie al volume “Expériences et micro-aventures en France” di Hachette abbiamo trovato 3 mini avventure straordinarie per ritrovare se stessi, vivere grandi emozioni e sentirsi pieni di gratitudine.

3 destinazioni top in Francia per ritrovare voi stessi

La Francia è a due passi da noi. Molte destinazioni si possono raggiungere in auto, altre invece in aereo o in treno. In ogni caso queste tre mini avventure in Francia hanno una cosa in comune: farvi sentire bene e a contatto con la natura più vera e selvaggia.

Il Monte Thabor , nella Maurienne, supera i 3100 metri di altezza e collocato tra la Savoia e l’Italia offre una vista spettacolare. Per arrivare in cima c’è un sentiero ben segnalato, lungo, ma che non sembra presentare troppe difficoltà. Se volete spezzare il viaggio potrete passare una notte al rifugio del Mont Thabor, a 2400 metri. Il paesaggio comunque vi ripagherà di ogni fatica!

La pace incontaminata a Cambremer (Calvados): la guida della Hachette parla chiaro. Se state cercando di fare yoga in un luogo magico, Le Coq Enchanté è la location perfetta. Una destinazione specializzata proprio nei soggiorni benessere dove isolarsi in una campagna sconfinata della Normandia e ritrovare lo zen interiore. Troverete anche un giardino Feng Shui dove meditare in solitudine.

(Calvados): la guida della Hachette parla chiaro. Se state cercando di fare in un luogo magico, Le Coq Enchanté è la location perfetta. Una destinazione specializzata proprio nei dove isolarsi in una campagna sconfinata della Normandia e Troverete anche un giardino Feng Shui dove in solitudine. Cavalcare tra le onde in Corsica: ci spostiamo su quella che è definita l’isola della bellezza. E qui, sulla strada che porta a Tizzano, tra Sartène e il mare, troverete l’azienda equestre Cavadda di Santu Pultru con un ranch incredibile. Da qui potrete salire a cavallo e vivere l’emozione di una cavalcata sul mare, tra le onde verso Silver Beach.

Cosa vi piace di più?

Come avete visto queste tre esperienze sono molto diverse tra loro, ma tutti ci mettono in contatto con la natura e con il nostro io profondo e avulso dallo stress cittadino e lavorativo. Se avete quindi un weekend a disposizione o un fine settimana lungo queste tre destinazioni per delle mini vacanze sono perfette!