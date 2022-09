Ammirare il grampo grigio significa vivere un’emozione unica e incredibile. Ecco dove si trova questo simpatico animale e come riconoscerlo.

Vivere in Italia significa avere la possibilità di godere di un clima mite praticamente tutto l’anno e, allo stesso tempo, raggiungere il mare in pochissimo tempo. Il Mar Mediterraneo che, come abbiamo imparato nel tempo, è un luogo magico e popolato da animali straordinari come delfini, balene, capodogli e persino grampi grigi.

All’interno del Santuario Pelagos, infatti, tra le specie che qui vivono e prosperano c’è anche il grampo grigio. Un cetaceo affascinante, misterioso e molto schivo. Quando lo si avvista ci si può considerare assolutamente fortunatissimi! Ma conosciamolo meglio.

Che animale è il grampo grigio?

Musetto simpatico, testolina rotondeggiante come quella di un globicefalo, ma un corpo particolare. La sua pelle è completamente ricoperta da cicatrici che si sono formate con il tempo durante piccole lotte amorose o giochi con altri esemplari. Da piccoli i grampi sono grigi, con il passare dell’età, quindi più o meno a 40 anni, diventano sempre più bianchi. Generalmente un maschio adulto misura circa 3 metri e pesa tra 250 e 400 chilogrammi.

Come riconoscerlo?

Come riconoscere questo particolare animale? Prima di tutto i graffi sul corpo sono sicuramente l’elemento distintivo per eccellenza. Ma anche l’assenza di rostro, ossia muso allungato come quello dei delfini, è abbastanza emblematico.

Avvistarli non è semplice, abitano soprattutto i fondali da 600 a 1000 metri di profondità e per questo è possibile ammirarli nella scarpata continentale e nei pressi dei canyon sottomarini. Stesso habitat dei capodogli e infatti si nutrono anche loro di capodogli.

Pronti ad incontrarlo?

I grampi grigi vengono avvistati regolarmente nel Santuario Pelagos, l’area marina protetta che si trova tra Francia e Liguria, ma soprattutto nella parte di Genova e La Spezia. Basta quindi avere un po’ di fortuna e regalarsi un’escursione di whale watching per sperare di godere del proprio momento unico con i grampi grigi!