La compagnia aerea Icelandair rafforza il volo diretto tra Roma e Reykjavik, le novità da conoscere. Tutte le informazioni.

Questa estate il trasporto aereo ha fatto registrare una grande ripresa, nonostante le difficoltà delle cancellazioni di voli e degli scioperi. I viaggiatori sono tornati a volare e gli aerei si sono riempiti, in diversi casi tornando ai livelli pre-pandemia.

Per questo motivo, le compagnie aree stanno aumentando le loro offerte, per la prossima stagione invernale o già per quella estive del prossimo anno. È il caso di Icelandair, compagnia aerea di bandiera dell’Islanda, che ha deciso di rafforzare il suo volo diretto tra Roma e Reykjavik per l’estate 2023.

Il collegamento è stato attivato per la prima volta lo scorso luglio e visto il grande successo ottenuto sarà aumentato nelle frequenze settimanali e saranno anticipate le partenze. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Icelandair rafforza il volo diretto tra Roma e Reykjavik, le novità

Ha riscosso un grande successo questa estate la rotta tra Roma e Reykjavik della compagnia aerea Icelandair. Il volo diretto, decollato per la prima volta dall’aeroporto di Roma Fiumicino lo scorso 10 luglio, non solo sarà confermato per la prossima estate 2023 ma sarà anche programmato in anticipo e avrà più frequenze a settimana.

Dalle attuali due frequenze a settimana, infatti, nell’estate 2023 il volo diretto Roma-Reykjavik passerà a tre frequenze settimanali, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica. Inoltre, la stagione delle partenze inizierà il 14 maggio. Ben prima del luglio di quest’anno. Come riporta Travel Quotidiano.

Il collegamento sarà operato con il nuovo aeromobile Boeing B737 Max, nelle versioni -800 e -900. Inoltre, tutti i voli della tratta Roma-Reykjavik sono in coincidenza con le rotte verso le città del Nord America, come New York, Boston, Washington, Chicago e Seattle.

Nel frattempo, Icelandair sta valutando la possibilità di mantenere il collegamento diretto tratta Roma-Reykjavik anche per la stagione invernale. Altre novità potrebbero essere in arrivo.