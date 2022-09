Napoli è una città perfetta in ogni mese dell’anno grazie al suo clima mite e agli ottimi prezzi. In particolare, se siete a caccia di una soluzione economy, ecco 3 cose low cost da fare durante il viaggio

In generale la città non è cara e questo permette non solo di godersi una bella vacanza con vista mare ma anche comfort, ma anche di visitare i monumenti, deliziarsi con la gastronomia del posto.

La capitale del Sud Italia e patria della pizza offre molto per una vacanza sia in termini di divertimento che di arte, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Scopri tutto quello che c’è da fare in città.

Le cose low cost da fare a Napoli

Per molti un viaggio può risultare dispendioso e quindi è ovvio fare attenzione alle mete e soprattutto alle cose da visitare per rientrare nel budget. La prima cosa a costo zero che puoi visitare in città è Spaccanapoli. Si tratta di una strada che inizia nei Quartieri Spagnoli e arriva a Forcella e “spacca” letteralmente in due la città. Qui hanno sede alcuni dei più bei monumenti partenopei che puoi visitare tranquillamente e senza spendere un euro.

Seconda tappa, il Duomo di Napoli. Questo è il fulcro della città e del suo amore per il santo patrono, San Gennaro. In occasione delle celebrazioni religiose viene commemorato lo scioglimento del sangue, la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 settembre (si parla di tre differenti miracoli ma il giorno 19 si celebra propriamente il santo ed è festa grande in città). Anche per chi non è credente questo è molto più di un luogo di culto, si tratta di un punto di riferimento storico ed architettonico. L’ingresso è gratuito.

Un altro luogo particolare che sicuramente merita attenzione è Palazzo Mannajuolo, uno dei siti di interesse meno conosciuti dai visitatori eppure molto rilevante e di grande bellezza dal punto di vista architettonico. Un luogo ibrido, tra il futuro e il passato che risale ad inizio novecento dove si fondono stili molto diversi. La scala ha forma elissoidale quindi sembra di entrare in una sorta di tunnel, molto particolare.

Ovviamente queste sono tre idee per il viaggio ma c’è un mondo da scoprire a Napoli, anche semplicemente passeggiare per la città può essere una fonte interessante di informazioni e luoghi incredibili e introvabili altrove. C’è fermento, cultura, arte basta semplicemente aguzzare la vista per poter scorgere in ogni angolo qualcosa di veramente straordinario e totalmente gratuito da poter visitare.