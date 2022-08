I ristoranti stellati più economici in Europa

Risparmiare e mangiare bene è possibile? Certamente. Scopriamo quali sono i ristoranti economici più buoni in Europa

Una delle voci di spesa più consistenti in un viaggio è rappresentata proprio dalla cucina. Si può scegliere di mangiare spesso al ristorante, in trattoria, nei pub e questo sicuramente offre varietà e la possibilità di gustare la cucina locale. Tuttavia è anche vero che questo implica dei costi notevoli che a volte sono proibitivi. Pensare di poter gustare un piatto in un ristorante stellato, in particolare in vacanza, diventa quindi un’idea lontana.

Per questo abbiamo stilato una classifica dei migliori ristoranti stellati low cost dove non solo è possibile mangiare spendendo poco ma è anche possibile gustare dei piatti degni di nota. Leggi anche la guida dei ristoranti stellati 2022.

I migliori ristoranti stellati low cost in Europa

Pochi lo sanno ma ci sono addirittura ristoranti stellatici economici dove potersi concedere lo sfizio di un pranzo di lusso. Uno di questi si trova nella fantastica Spagna, a due ore da Barcellona, il ristorante è dello chef Vicent Guimerà Sales ed offre un menù degustazione a 20 euro, una cifra sicuramente imbattibile per un ristorante stellato.

Altra meta economica e molto gettonata si trova in Ungheria. A Budapest si trova il ristorante Essencia che offre un menù pensato dallo chef Tiago, di origini portoghesi, con un prezzo molto onesto di soli 25 euro a persona. La Francia non è solo patria del cibo costoso. Anche nel paese si trovano infatti dei ristoranti stellati a poco prezzo. Sembra un’assurdità, visto il costo generale, eppure è realtà. La Grange de Belle Eglise ha un menù da 27 euro, quindi un costo ben lontano dai classici parigini. Addirittura in Francia c’è più di un indirizzo a ottimo prezzo, parliamo di Mont-de-Marsan al ristorante Les Clefs d’Argent con ottima cucina locale e la possibilità di degustare il meglio della tradizione francese ad appena 25 euro a persona.

I ristoranti stellati ci hanno abituato a cifre da record anche per semplici degustazioni, quindi questi prezzi sono veramente bassi, soprattutto se si considera i paesi dove sorgono come la Francia che non è affatto economico in termini di prezzo quando si parla di gastronomia.

Questi indirizzi sono imperdibili perché offrono tutto il meglio della tradizione locale a dei prezzi veramente competitivi. Queste cifre sono da intendersi per menù degustazione ma comunque anche con la scelta dei piatti singolo c’è un netto risparmio rispetto a qualunque ristorante stellato. Un’esperienza che vale la pena fare per concedersi un pasto differente.