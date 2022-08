Stress al ritorno dalle ferie: come combattere lo stress da rientro?

Le ferie estive 2022 sono terminate per moltissimi. Soprattutto oggi, 29 agosto, lunedì, i rientri in ufficio dopo le vacanze sono copiosi e con essi anche ansia e stress. Come combatterli?

Viene definito stress da rientro ed è quella sensazione di ansia che caratterizza il ritorno in ufficio o alla routine quotidiana dopo le vacanze.

I giorni di relax al mare o in montagna sono arrivati alla fine e, per questo, dobbiamo rimetterci in carreggiata e trovare il giusto sprint per tornare in ufficio e alla quotidianità. Ma come riuscirci senza scivolare nel panico?

Come ridurre l’ansia da rientro dalle vacanze

Siete tornati a casa dopo due settimane o tre di ferie? Vi siete rilassati e goduti una tipologia di vita che, in altri momenti, non saresti riusciti mai ad ottenere? È normale, a questo servono le vacanza, ma è altrettanto vero che l’idea di ricominciare la solita vita può causare qualche trauma.

Cerchiamo di scoprire insieme allora qualche trucco o suggerimento per superare lo stress da rientro.

Non fate finta di niente: non vi diciamo certo di rovinarvi gli ultimi giorni di ferie pensando al lavoro che vi aspetta in ufficio. Ma cercate di sistemare mentalmente il tutto così almeno nella vostra testa avrete un ordine mentale di cose da fare e vi sentirete più tranquilli.

Tornate a casa almeno un giorno prima: evitate di tornare a lavorare il giorno dopo il rientro dalle ferie. Potrebbe essere un po' stressante e serve invece avere almeno un po' di tempo di "decompressione". Riprendete confidenza con la vostra routine e cercate di sistemare le valige per evitare di averle costantemente in giro anche dopo una settimana dal vostro rientro.

Programmato il prossimo weekend di vacanza: per alleviare un po' la tensione e lo stress all'idea di chiudersi in ufficio no-stop fino a Natale, è importante pensare al prossimo break. Sfruttate un weekend o un ponte e regalatevi un po' di riposo.

Levatevi qualche sfizio: anche se magari durante le ferie avete speso un po' troppo cercate di non preoccuparvi esageratamente e una volta tornati a casa non tagliate ogni sfizio. Concedetevi una cena fuori magari, un aperitivo con gli amici…tutto ciò che vi può far sentire ancora un po' in vacanza e spensierati.

Superare lo stress da rientro dopo le vacanze è difficile, ma non impossibile

Combattere lo stress o l’ansia da rientro, insomma, dipende solo da voi. Bisogna cercare di essere positivi e di assumere un atteggiamento il più possibile “sorridente” e seguire questi piccoli consigli!