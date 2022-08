Non ci crederai, questo è il punto più instagrammabile d’Italia

Questo luogo è risultato il più instagrammabile d’Italia, scopriamo dove si trova e perché è improvvisamente così famoso

Avrai sicuramente sentito parlare di luoghi instagrammabili, sono punti particolari di un paese o una città ideali per scattare una foto. In passato li avremmo definiti delle vere e proprie cartoline e certamente acquistato una card ricordo da spedire ad un amico con una bella foto e una dedica ma oggi questi sono presi improvvisamente d’assalto per la loro particolarità per la condivisione social.

Anche l’Italia ha le sue perle in questo senso ma solitamente si tratta di luoghi piuttosto noti e famosi e per questo non sorprende. Invece questa storia è particolare!

Il luogo più instagrammabile d’Italia

Il punto più instagrammabile per i social in Italia si trova a Chioggia, nella Laguna Veneta. Questa città, chiamata la Piccola Venezia, possiede un punto dove si può scattare la foto perfetta con un risultato eccellente da condividere sui social.

Chioggia è al confine tra Venezia, Rovigo e Padova ed è effettivamente molto bella, sia dal punto di vista strutturale che architettonico. Una città piena di fascino, con i canali, le piccole botteghe, e Porta Garibaldi una fortezza che praticamente avvia la passeggiata all’interno del centro storico. Questo luogo è fantastico per fare un giro ma anche per lasciarsi trasportare nel posto che accoglieva un tempo i marinai.

Su Corso del Popolo è possibile trovare le vie più belle e iconiche della città con palazzi particolari come quello Comunale che fu distrutto da un incendio del 1817. Percorrendo la strada si arriva ai nove ponti del Canal Vena, molto pittoresco, dove finalmente si può giungere al cuore di tutta Chioggia, almeno per la foto.

Il Ponte di Vigo è il più fotografato d’Italia

Secondo gli esperti, è il Ponte di Vigo il più artistico della città e quindi quello che rende veramente perfetta un’immagine. Fu eretto nel 1685 per volere di Alberto Morosini e abbellito con marmi d’Istria, diventando un monumento a tutti gli effetti. È uno dei ponti più fotografati d’Italia ma non tutti lo sanno. Non solo perché effettivamente è bello e particolare ma anche perché offre la vista più bella di tutta la città. Si trova infatti sul bacino omonimo ed è quindi una sorta di “balcone” su Chioggia. Il risultato è molto particolare e lo scorcio che si può ammirare stupendo.

I palazzi sullo sfondo sono colorati, in lontananza si ammirano le imbarcazioni e tutta la cornice offre un complesso sicuramente da fotografare e condividere per una foto perfetta.