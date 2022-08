Giardino dei Draghi: visita ad un luogo incantato

Il Giardino dei Draghi è sicuramente una delle attrazioni più spettacolari al mondo, un sogno ad occhi aperto per chi viaggia con i bambini. Scopriamo dove si trova

Questo luogo unico che ha qualcosa di magico e fiabesco è certamente meta ideale per un bel viaggio in famiglia. I bambini saranno affascinati dal suo nome ma anche dalle sue caratteristiche. Sembra quasi irreale eppure si tratta di un punto molto curioso.

Non c’è l’opera dell’uomo bensì della natura che ha dato vita a qualcosa a cui si stenterebbe a credere. Un parco totalmente naturale che vanta grande bellezza e soprattutto è accerchiato da una serie di storie e racconti del mistero.

Visita al Giardino dei Draghi: tra storia e mistero

Il Giardino dei Draghi sorge nella terra per eccellenza di favole e leggende, siamo in una zona protetta tra i più belli di tutto il Paese, nel cuore della Romania e in particolare nella parte storica della Transilvania. Il nome ufficiale è Grădina Zmeilor ed è estesa su un’area di trentamila metri quadri, quindi enorme.

Non solo è un luogo unico per la Romania ma per il mondo intero. Da non perdere anche il Castello delle Fate che si trova immerso nella natura. L’aspetto è caratterizzato da rocce enormi che si stagliano in tutto il parco, così alte da essere spesso addirittura oltrepassate dalle nuvole. Si è generato dopo il distacco di roccia arenaria dal massiccio montuoso della collina, tuttavia questi blocchi giganti nel tempo sono stati modificati dal vento e dagli agenti atmosferici e oggi hanno assunto delle forme fiabesche veramente straordinarie.

Per questo è un luogo magico, ideale per i più piccoli che si lasceranno trasportare in un mondo di storie e leggende. Si racconta infatti che questa zona sia nata da un’epica battaglia tra il bene e il male e che quelle rocce simboleggino i draghi che un tempo abitavano in quest’area. Secondo la narrazione infatti questi sarebbero stati poi trasformati in draghi che oggi riposano maestosi nella valle.

L’accesso è totalmente gratuito e il giro praticamente immenso. Inoltre è un modo ottimale per una vacanza a contatto con la natura in uno dei polmoni verdi più importanti di tutto il Paese e del mondo intero. La Transilvania non smette mai di stupire, soprattutto quando si tratta di storie e leggende, c’è sempre qualcosa da raccontare e dei racconti che sembrano tanto strani quanto unici e che magari nascondono anche qualche pizzico di verità.