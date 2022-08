By

Le previsioni aggiornate del meteo dell’ultimo weekend di agosto: cosa aspettarsi, tra caldo e temporali. Le ultime novità da conoscere.

Siamo arrivati all’ultimo weekend di agosto dell’estate 2022. Per molti sarà la fine delle vacanze, con il rientro nelle città. Per chi è ancora nelle località di vacanza o ha in programma un weekend fuori, scopriamo che tempo farà dal 26 al 28 agosto.

Da qualche giorno il gran caldo torrido di questa estate ha allentato la presa. Grazie anche all’accorciarsi delle giornate, alle correnti fresche e alle piogge e temporali che hanno interessato un po’ tutta Italia.

Nel weekend del 26-28 agosto, l’ultimo del mese, avremo in Italia un tempo variabile, tra sole, caldo, pioggia e temporali. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

L’ultimo weekend di agosto per molti italiani sarà l’ultimo weekend al mare o in montagna, prima del rientro in città e al lavoro. È importante, dunque, sapere che tempo farà e se gli ultimi giorni di vacanza o il weekend fuori ci regaleranno giornate di sole o pioggia.

I meteorologi prevedono tempo variabile, con l’arrivo di piogge e temporali che si manifesteranno su parte della Penisola. Il maltempo si alternerà a sole e caldo.

Il maltempo sarà l’effetto di due correnti: una depressione in arrivo dai Balcani, che colpirà le regioni del Centro Sud, e una perturbazione dall’Atlantico presente sull’Europa nordoccidentale, che influenzerà il tempo al Nord Italia. Come segnala 3bmeteo.

Le prime piogge arriveranno già nella seconda parte della giornata di venerdì 26 agosto, sulle Alpi di confine e sui rilievi al Centro Sud. Rovesci e temporali interesseranno le zone appenniniche dei Monti Sibillini, dell’Aquilano, dell’Irpinia e dalla Basilicata meridionale. Rovesci locali colpiranno anche Sicilia e Sardegna. Mentre piogge e temporali isolati interesseranno l’Appennino settentrionale.

Mentre al Nord Italia, le precipitazioni colpiranno le Alpi occidentali di confine, per poi estendersi al resto dell’arco alpino e alle Prealpi centro orientali. I fenomeni potranno essere intensi a livello locale. Le piogge, poi, potrebbero raggiungere anche la Pianura Padana.

Previsioni per sabato e domenica

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto assisteremo a un peggioramento del tempo, con temporali anche forti su varie parti d’Italia. Non mancheranno comunque sole e caldo. Il tempo dell’ultimo weekend di agosto 2022 sarà dunque all’insegna della variabilità.

I temporali attesi per sabato e domenica saranno improvvisi e irregolari. Questo perché l’Italia non sarà investita da una vera e propria perturbazione ma da infiltrazioni di correnti fresche, con indebolimento dell’anticiclone. Dunque, alcune zone saranno investite dai temporali, anche intensi, mentre altre vicine resteranno asciutte.

Piogge e temporali sono previsti, tra sabato e domenica, su Alpi, Prealpi, Appennini, con possibile estensioni alle pianure del Nord est e alle coste dell’Adriatico e del medio Tirreno. L’aria ancora calda potrà scatenare fenomeni violenti, con raffiche di vento e temporali.

Nonostante i temporali, il clima sarà ancora caldo e umido, con afa sule pianure e lungo le coste. Le temperature massime potranno raggiungere i 32 gradi.

Di massima, anche se con una situazione ancora in evoluzione, le previsioni meteo annunciano per la giornata di sabato 27 agosto tempo con sole e nubi irregolari, poi rovesci e temporali dal pomeriggio sulle Alpi, il Nord Est, l’Appennino e il versante adriatico. Piogge locali sono attese anche su Sardegna e Sicilia.

Poi, per domenica 28 agosto, i temporali colpiranno ancora il Nord est, il Centro, dove i fenomeni saranno più estesi e intensi anche con grandinate, e nelle aree interne del Sud. Sul resto d’Italia il tempo sarà più soleggiato o parzialmente nuvoloso.