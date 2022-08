Le 5 mete particolari per un viaggio insolito

Viaggiare è per molti motivo di svago, un desiderio che regna sovrano. Per questo è indispensabile anche valutare la meta con attenzione. Scopriamo quelle più insolite

Nel mondo esistono luoghi speciali, da un punto all’altro del pianeta ci sono scenari stupendi dal mare alla montagna. Ci sono mete molto gettonate come gli Stati Uniti, Parigi, Caraibi, e poi ci sono delle destinazioni meno note, insolite e anche un po’ avventurose.

Scopriamo quelle che sono meno famose ma veramente incredibili da visitare per una vacanza molto particolare.

Mete insolite per una vacanza particolare

Trovare delle mete insolite e particolari è sicuramente il modo migliore per coloro che sognano una vacanza che non sia semplicemente rilassante ma che rappresenti una vera e propria avventura.

A seguire, le 5 mete più spettacolari che è possibile visitare nel mondo:

Valadolid

Crooked Forest

The Wave

L’Inferno di Beppu

Valadolid

La prima meta è Valadolid che si trova in Messico meridionale, questa è conosciuta come la città dei cenotes ovvero delle grotte molto particolari di origine carsica che possono essere anche molto grandi (esistono anche in Italia, ne abbiamo parlato qui). L’acqua è cristallina ed è anche possibile fare il bagno mentre ci si rilassa nella natura circostante. Tra i più famosi c’è il cenote Dzitnup che ha delle scale veramente strettissime dove poter scendere direttamente in acqua. Un luogo incredibile totalmente nella natura.

Crooked Forest

Un’altra meta spettacolare è in Polonia, siamo nella Crooked Forest ovvero la foresta degli alberi curvi. Un luogo veramente insolito che si trova nei pressi di Gryfino. Oltre alla bellezza della natura, quello che caratterizza questo posto è la presenza di 400 pini che sono totalmente curvati, come lascia appunto intendere il nome. Vedere questa foresta è veramente fantastico perché è qualcosa di unico in natura. La Crooked Forest è così dagli anni trenta ma non si sa che cosa abbia provocato la loro forma.

The Wave

Per gli amanti della natura incontaminata c’è anche The Wave ovvero la formazione di roccia rossa che risale addirittura al periodo Giurassico. Questa si trova in Arizona nel deserto. In realtà pochi sanno che queste prima erano delle semplici dune di sabbia che con il passare del tempo e i processi di calcificazione sono diventate delle rocce. Una trasformazione che dimostra quanto la natura sappia essere travolgente e veramente incredibile. I colori sono molto vivi ed è possibile fare un’escursione fiabesca.

L’Inferno di Beppu

In Giappone, sull’isola di Kyushu invece troviamo l’Inferno di Beppu, un luogo magico dove è presente un vulcano. Questo si trova nel sottosuolo e permette alle acque termali di essere letteralmente colorate di rosso. Ha qualcosa di assurdo, dall’acqua si elevano queste nubi bianche delle fumarole che rendono tutta la zona veramente “infernale”. Ovviamente è ottimale fare il bagno, non solo perché molto divertente ma anche perché estremamente benefico per la salute.

Great Blue Hole

Questa è conosciuta come la grande voragine blu, siamo in una macchia gigantesca nel cuore del Mar dei Caraibi. Il buco è molto esteso, largo 300 metri e profondo 120 metri ed è stato riconosciuto come patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Risale all’Era Glaciale quindi la sua bellezza non è solo paesaggistica ma ha un valore storico di grande spessore. Questo è un habitat perfetto per specie animali uniche come lo squalo. È possibile fare immersioni e visitare tutto il perimetro, altrimenti è anche possibile godere della sua bellezza dall’esterno. Aerei ed elicotteri organizzano veri e propri tour della zona proprio per consentire ai turisti di ammirare il panorama.

Questi luoghi sono magnifici, sono la prova di come la natura sia in grado di creare delle cose veramente spettacolari totalmente in modo autonomo.