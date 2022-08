Le lounge più spettacolari negli aeroporti di tutto il mondo

Le lounge sono molto pratiche per i voli di lunga durata ma sono anche particolarmente lussuose. Scopriamo le più belle da visitare assolutamente

Vere oasi di relax e lusso, in alcuni casi non sembra nemmeno di essere in aeroporto. Sono queste le lounge di lusso più incredibili al mondo che regalano momenti di assoluto benessere ai viaggiatori e che permettono di usufruire di servizi combinati dalla ristorazione a dettagli anche molto particolari con bagni con docce.

Scopriamo quali di queste sono le più belle del mondo e soprattutto dove si trovano e cosa hanno di particolare.

Le lounge più belle del mondo

Tra le lounge più belle abbiamo quelle American Airlines e in particolare le Admirals Club che si trovano in tutti gli Stati Uniti. Design fantastici, comfort e dettagli super curati che le rendono più simili ad hotel di lusso che a vere e proprie lounge aeroportuali.

Anche il Cile vanta una spettacolare lounge, il gruppo LATAM l’ha inaugurata da poco. In questo caso siamo di fronte ad un museo a cielo aperto con statue incredibili e opere che sono state realizzate da artisti emergenti e che sono non solo sostenibili ma anche molto apprezzate.

L’aeroporto di Dubai invece nella lounge di Emirates ha dedicato un ampio spazio per bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni. Oltre a bevande e snack pensati appositamente ci sono anche aree salotto, wifi e servizi igienici a misura e ovviamente uno spazio unicamente per videogiochi di ogni tipo.

In Europa e precisamente a Parigi Charles de Gaulle, Air France ha dedicato una lounge al benessere e alla degustazione di vini e specialità del posto. Un’esperienza del gusto per ogni esigenza. La Qatar Airways invece a Doha offre una lounge che sembra un resort di lusso con marmi, artigianato ed elementi di design.

Anche all’aeroporto di Istanbul c’è una spettacolare lounge. Questa è stata progettata minuziosamente ed è importante per i passeggeri in arrivo e in partenza perché offre ogni tipo di comfort. Anche quella di Londra è tra le più belle, siamo nella Virgin Atlantic Upper Class dove è possibile fare sauna, massaggi, andare dal parrucchiere e anche ricevere vestiti stirati.

A Bangkok c’è una lounge SPA con tantissimi trattamenti differenti per il benessere dei viaggiatori per rilassarsi in tranquillità. Anche a Sidney hanno strutturato una grande lounge con vista sullo skyline, SPA, ristorante d’eccellenza, open bar e tante aree per rilassarsi.

Ingresso alla lounge

La lounge è un’esperienza da fare, i costi possono andare dai 30 euro a salire e non sempre si ha la possibilità di acquisto singolo, talvolta l’accesso è rivolto unicamente ai viaggiatori della compagnia con biglietto di prima classe o per i soci che hanno l’abbonamento.

All’interno sono sempre disponibili bagni con docce e tutto l’occorrente per lavarsi comodamente e anche la possibilità di usufruire di snack e bevande illimitate, piatti completi, vini e alcolici. Grazie alle poltrone comode è possibile anche riposare tra un volo e l’altro o godere di un po’ di relax leggendo una rivista o un libro.