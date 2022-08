Ferragosto 2022 gli italiani partono e le autostrade sono piene: si prospetta un weekend da bollino nero per gli spostamenti.

Si prospetta un weekend intenso sulle autostrade italiane, anzi, come spesso viene definito, sarà un fine settimana con traffico da bollino nero.

Si avvicinano i giorni che precedono questo lunedì di Ferragosto 2022 e moltissimi italiani stanno per partire per le ferie, raggiungendo diverse località di villeggiature in auto.

Quali sono i giorni peggiori per partire in auto?

A parlare di traffico da bollino nero è l’ufficio stampa Anas che parla di un numero di auto in costante aumento. Il bollino nero comincia da domani mattina, 13 agosto e torna rosso nel pomeriggio e per tutta la domenica che precede il Ferragosto. Il giorno migliore per spostarsi sull’autostrada sembra quindi essere proprio il 15 agosto poiché molti avranno già raggiunto le destinazioni per le vacanze.

Le zone più a rischio bollino nero per il traffico

Chiaramente le zone maggiormente interessate dal traffico sono quelle direttrici che portano verso le località più quotate per le vacanze in Italia e all’estero. Bisogna prestare quindi particolare attenzione lungo:

le dorsali adriatiche, tirreniche, joniche

nei valichi verso Francia, Croazia e Slovenia.

Non solo vacanze lunghe: attenzione anche ai piccoli spostamenti

La situazione di bollino nero per il traffico non migliora però per chi, invece di spostarsi di regione o di fare lunghi viaggi, decide di uscire dalle città. Anche in questo caso, per gli spostamenti urbani, si parla di un traffico consistente a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14 agosto. Sia chi si sposta di poco per una giornata di Ferragosto fuori porta, sia per chi invece ha terminato le vacanze, il traffico sarà piuttosto intenso praticamente per tutto il fine settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anas SpA (@stradeanas)

Guidare con attenzione

Chiaramente in ogni momento dell’anno, ma soprattutto quando le autostrade sono prese d’assalto come a Ferragosto, l’attenzione deve essere alle stelle. Mai farsi distrarre dal cellulare o dagli altri passeggeri, mantenere le distanze di sicurezza e non superare i limiti di velocità.