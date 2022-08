By

Le tendenze del turismo: tutti pazzi per la montagna in estate, ecco la meta più amata in Italia. Le informazioni e curiosità da conoscere.

Numeri eccezionali per le presenze di turisti sulle montagne italiane questa estate. Sempre più italiani ma anche stranieri scelgono le nostre Alpi o i nostri Appennini per la vacanza estiva. Una tendenza che era iniziata con la pandemia e che ora si va affermando e rafforzando.

La società di consulenza JFC, specializzata su ricerche nel settore del turismo, ha pubblicato uno studio sulle presenze di turisti sulle montagne italiane nell’estate 2022 e ha anche stilato una classifica sulle mete di vacanza in montagna preferite.

Nell’estate 2022 i turisti sulle montagne italiane raggiungeranno la ragguardevole cifra di 71 milioni di presenze, tra strutture alberghiere, extra-alberghiere e seconde case. Nel 2021 le presenze erano state 49 milioni. Il segnale evidente di un vero e proprio boom, che non si fermerà.

Scopriamo la classifica delle mete di montagna preferire e la più amata di tutte. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Segnaliamo anche 3 percorsi perfetti tra le montagne da fare a piedi o in bici.

Tutti pazzi per la montagna in estate: la meta più amata in Italia

Secondo la classifica di JFC la meta di montagna in Italia più amata dell’estate 2022 è Cortina d’Ampezzo, la “Perla delle Dolomiti“, nella provincia veneta di Belluno. Nota località del turismo vip, Cortina offre un paesaggio montano spettacolare che si fa amare da tutti, diversi percorsi per le escursioni e numerose attività per gli sportivi. Qui e a Milano si svolgeranno le Olimpiadi Invernali 2026, esattamente 70 anni sopo dalla storica edizione del 1956.

Cortina è la meta di montagna più amata in Italia, si piazza al primo posto con un punteggio complessivo di 1.172 voti. Segue al secondo posto Courmayeur con 1.144 voti e al terzo posto Madonna di Campiglio, con 920 voti. Una località veneta, una valdostana e una trentina. Il Trentino Alto Adige fa incetta di preferenze.

La top 20 delle località di montagna italiane più amate nell’estate 2022:

Cortina d’Ampezzo Courmayeur Madonna di Campiglio Livigno Canazei Asiago e Altopiano dei 7 Comuni Andalo Moena Breuil-Cervinia Molveno Bormio San Vigilio di Marebbe Ponte di Legno Ortisei Auronzo di Cadore Bressanone Sappada Roccaraso (unica località appenninica) Pinzolo Merano e San Martino di Castrozza.

Classifiche tematiche

Accanto alla classifica generale delle mete di montagna più amate, Jfc ha redatto anche singole classifiche per aree tematiche. Scopriamo quali sono.

Destinazioni rilassanti e tranquille

Courmayeur Bormio Bressanone

Destinazioni green

Livigno San Vigilio di Marebbe Molveno

Destinazioni per famiglie

Andalo Asiago Canazei

Destinazioni più divertenti

Madonna di Campiglio Cortina d’Ampezzo Livigno

Destinazioni più trendy

Cortina d’Ampezzo Courmayeur Madonna di Campiglio

Che ne pensate di queste classifiche? Siete d’accordo? Amate anche voi queste località di montagna?

Infine, ricordiamo che molte di queste località le potete raggiungere questa estate in treno + autobus grazie al servizio Freccialink di Trenitalia.