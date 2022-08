3 percorsi perfetti tra le montagne da fare a piedi o in bici

Per coloro che amano le vacanze in montagna, il Tirolo offre paesaggi mozzafiato ma anche tanti spunti interessanti. Scopriamo i percorsi perfetti da fare in bici o a piedi

Il Tirolo è un luogo fantastico, non solo per le sue vallate ma anche per le stradine che offrono la possibilità di organizzare delle belle escursioni. Ci sono percorsi adatti a coloro che non hanno esperienza ma anche per chi invece è già avanzato.

I percorsi vanno studiati, molto sono fattibili sia a piedi che in bici. Ovviamente l’ideale è informarsi prima e soprattutto utilizzare i mezzi più adeguati quindi scarpe, attrezzatura e ovviamente organizzare i dettagli per non ritrovarsi in un percorso troppo difficile.

I percorsi più belli tra le montagne

I percorsi tra le montagne sono il modo migliore per addentrarsi nella natura e scoprire un altro punto di vista sul posto. Sono anche ottimali per il corpo e molto stimolanti.

Percorso Zillertaler: anche per principanti

La prima strada che bisogna assolutamente fare è quella di Zillertaler che si sviluppa in circa 34 chilometri a 1500 metri di altezza. Sostanzialmente si contano circa 5 pendenze differenti e quindi è possibile farle tranquillamente, a piedi o in bici, anche se non si è particolarmente esperti. Questo percorso va bene anche per iniziare, a patto di farlo con calma. Il cambiamento dell’aria può risultare fastidioso a questi livelli quindi meglio procedere in compagnia o comunque con grande tranquillità per non avere problemi.

Percorso Olympia Express: solo per esperti

La questione con l’Olympia Express, 172 chilometri incredibili tra salite e discese continue. Qui non si conta nemmeno un piccolo spazio in pianura, quindi bisogna considerarlo solo se si è ad un livello avanzato perché potrebbe risultare praticamente impossibile da praticare per coloro che non sono abituati. Questo giro si sviluppa praticamente intorno ad Innsbruck, il fascino del posto è incredibile perché è tutta natura incontaminata e paesini dove il tempo sembra essersi fermato.

Percorso dell’Alpbachtal: paesaggi mozzafiato

Il Giro dell’Alpbachtal è un altro grande percorso di 117 chilometri e un dislivello di 2500 metri quindi molto complesso. Questa zona si trova vicino le Alpi di Kitzbuhel, il paesaggio è spettacolare, soprattutto da fare in bici. Se partite da Rattenberg, dove addirittura si svolse il campionato mondiale, potete affrontare strade molto diverse. Sostanzialmente o vi dirigere verso il ruscello o verso la valle. Il terzo giro che è possibile fare invece tocca i laghi quindi anche molto suggestivo.

Per tutti i percorsi vengono sempre distribuiti sul posto volantini che permettono di identificare la zona e quindi anche le direzioni. Se non avete esperienza lasciatevi guidare dagli esperti, chiedete all’ente del turismo locale o rivolgetevi ad un’agenzia per essere accompagnati. È un qualcosa di molto suggestivo e unico che vale la pena fare. Se volete noleggiare la bici ci sono molte opzioni, vi informeranno anche su percorsi organizzati, la soluzione ideale se non avete fatto prima percorsi del genere. Per qualunque emergenza o necessità sono sempre indicati numeri utili a cui rivolgersi.

Niente paura quindi, basta un po’ di organizzazione per fare uno di questi percorsi e immergersi letteralmente nella natura circostante e incontaminata, un’esperienza da sogno.