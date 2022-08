Il riccio di mare può far paura, ma in realtà le sue spine sono solo per difendersi! Conosciamolo meglio!

Facendo snorkeling nel Mediterraneo sarà capitato a tutti di ammirare il riccio di mare. Una creatura misteriosa, che può far paura guardandola, ma che in realtà ha questi aculei solo per difendersi, non per attaccare chi lo ammira.

Questo animale infatti vive nel nostro Mar Mediterraneo e capita spesso di scorgerli. Appoggiarvi una mano o un piede sopra può infatti risultare molto doloroso, ma il riccio di mare, in generale, non è per noi pericoloso. Conosciamolo meglio allora!

Dove si trova, come riconoscerlo e cosa mangia

Il riccio di mare è molto diffuso lungo le coste rocciose dei nostri mari. Questa è infatti la location preferita di questo animale che, si può anche ritrovare a vivere a pochi centimetri di profondità e, per questo, prima di arrampicarsi sugli scogli è sempre bene fare attenzione a dove ci appoggiamo! Il riccio ha un colore molto scuro, dal nero al blu profondo e aculei piuttosto lunghi appoggiati su un guscio, ossia un esoscheletro, di forma appiattita.

Cosa mangia il riccio di mare? Semplice, avendo la bocca sulla parte appoggiata alla roccia, il suo organo chiamato lanterna di Aristotele, gli permette di catturare le alghe e raschiare da dove sono appoggiate.

Il riccio di mare è velenoso?

I ricci di mare sono generalmente conosciuti con il nome di Echinoidei e ne esistono moltissime specie. Quelli del nostro mare, generalmente sono piccoli e con aculei lunghi e velenosi, ma non in maniera grave. Anzi spesso chi viene punto non ha alcun tipo di conseguenza grave. Più che altro, se venite punti da un riccio, potreste provare un forte dolore che va sparendo in massimo un’ora. Ma ovviamente monitorate la situazione e se doveste sentire alcune reazioni particolari è bene chiamare subito i soccorsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐉𝐚𝐜𝐤 🧿 (@eolianodoc)

Siete curiosi di vederlo dal vivo?

Ora che abbiamo conosciuto meglio il riccio di mare abbiamo capito che non è pericoloso in senso assoluto per noi. Che è commestibile, ma che soprattutto bisogna rispettare questo essere vivente come tutti gli altri animali che si trovano in mare!