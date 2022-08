I 5 errori più comuni quando si prenota una vacanza

Quando si prenota un viaggio spesso si commettono degli errori che possono compromettere la bellezza della partenza. Vediamo i 5 più comuni a cui fare attenzione

Le vacanze sono sempre il periodo più atteso dell’anno, un momento per staccare la spina dallo stress e dalla vita quotidiana.

Un momento felice ed elettrizzante che può però diventare complesso se sorgono imprevisti e soprattutto problemi per errori che era possibile evitare.

Errori da evitare in vacanza

Il primo errore più comune quando si prenota la vacanza riguarda le regole locali. Molto spesso si pensa che siano uguali ma in un momento come quello che stiamo vivendo non è così. Anche se quasi tutti i paesi hanno rimosso obblighi e vincoli per la pandemia e ora i turisti sono liberi non è così ovunque quindi è meglio informarsi. Serve il tampone? Il green pass? Altri documenti? Meglio chiedere per evitare brutte sorprese.

Un punto importante riguarda l’organizzazione, bisogna avere un’idea chiara delle attrazioni che si vogliono visitare e quando. Non tutte sono libere e non è sempre possibile fare i biglietti direttamente in sede, per questo sarebbe opportuno anticiparsi e acquistare i ticket in tempo per il giorno e l’ora in cui si vuole visitare quel luogo. Soprattutto nei periodi di maggiore afflusso altrimenti potreste non trovare più disponibilità.

È importante quando si parte, soprattutto per l’estero, conoscere qualche parolina che possa aiutare. Se non si parla inglese, imparare un paio di termini per chiedere un’indicazione oppure aiuto è essenziale. Questo può aiutare molto durante la vacanza, soprattutto se subentra qualche piccolo imprevisto.

Per non spendere soldi in eccesso è utile prenotare o in anticipo oppure con un last minute. Queste sono le due opzioni migliori, in questo caso la verità non sta nel mezzo. Se prenotate in un periodo “morto” potrete ottenere ottimi sconti sia sui voli che sugli hotel. Altrimenti potete puntare a quello che si trova il giorno prima, sicuramente in questo caso ci sono molti sconti. Prenotare in periodi caldi vuol dire pagare cifre molto elevate.

Un altro errore problematico è il bagaglio. Si tende sempre a portare più roba del necessario, dovendo fare i conti con costi extra, bagaglio pesante e tanti altri problemi. Meglio calibrare bene l’essenziale e soprattutto leggere con attenzione i regolamenti delle compagnie.

Queste poche e semplici regole permetteranno sicuramente di avere un buon risultato per la vacanza, evitando errori e soprattutto quegli spiacevoli imprevisti che quando si va in viaggio non dovrebbero mai capitare.