Riapre la Cisterna Basilica: il palazzo sommerso è un’opera d’arte

La Cisterna Basilica è una delle opere più belle al mondo che riapre dopo una grande ristrutturazione grazie ad un intenso lavoro. Scopriamo dove si trova e perché è così famosa

Il suo nome è Yerebatan Sarnici ed è conosciuta come il palazzo sommerso, si tratta della più grande cisterna sotterranea ad oggi esistente ad Istanbul. Un’opera di grande bellezza che risale al 532 per volere dell’imperatore Giustiniano I.

Era uno dei simboli di maggiore vigore dell’Impero romano d’oriente che a quei tempi ha letteralmente dato spettacolo. Era alimentata dall’acquedotto di Valente che conteneva ben 80 milioni di litri di acqua ed era in grado di trasportarla fino a Belgrado.

Cisterna Basilica di Istanbul

La Cisterna Basilica ha riaperto dopo un fitto intervento di restauro realizzato grazie alla cooperazione di uno studio di architettura e ingegneria di Roma che ha dato un contributo determinante. Oggi il celebre monumento vanta un percorso di illuminazione stupefacente che si irradia lungo le 336 colonne che lo compongono.

Di forma rettangolare è composta da una serie di colonne di 9 metri che si trovano organizzate su 12 file e distano quasi 5 metri l’una dall’altra. Questo luogo era un tempo la riserva d’acqua del palazzo imperiale e di tutta l’area circostante, dove si trovavano i palazzi nobiliari.

Durante il Medioevo è stata abbandonata, successivamente nel corso di ricerche archeologiche è stata rinvenuta ed è iniziata l’opera di restauro che è periodica. Oggi è uno dei monumenti più importanti di Istanbul ed è molto caratteristica tanto da essere citata in film, videogiochi e libri.

La malta con cui sono state edificate le pareti è impermeabile, molte colonne sono state create con materiali di riuso e questo è già straordinario se si pensa all’età della sua costruzione. In alto ci sono due enormi teste che raffigurano Medusa che sono di probabile derivazione di epoca costantiniana. La figura, che era in grado di pietrificare chiunque la guardasse, è una sorta di guardiana. L’atmosfera interna è quasi magica, veramente incredibile.

Informazioni per la visita

La Cisterna ha riaperto ufficialmente quindi è possibile visitarla ogni giorno dalle 9 alle 17, tranne nei giorni festivi che sono sempre aggiornati sul sito ufficiale. Questa non è l’unica cisterna in città ma sicuramente è la più importante e corre lungo le strade cittadine. Il prezzo per l’ingresso è di 1.10 euro per gli adulti e 0.30 centesimi per gli studenti. Si trova ad Ovest di Santa Sofia in Yerebatan cd, 2 e si raggiunge con la linea T1 del tram su Sultanahmet.