Tre romanzi classici a tema mare da leggere in spiaggia in vacanza

Quali sono i libri ambientati al mare che parlano di avventure meravigliose? Ecco i suggerimenti per una lettura sotto l’ombrellone.

Partendo per le vacanze, soprattutto al mare, si ha finalmente il tempo necessario per rilassarsi e dedicarsi alla lettura. Normalmente si ha poco tempo da dedicare a questa attività perché la routine di tutti i giorni ci impone di correre da una parte e dall’altra oppure di metterci assolutamente in pari con l’ultima serie TV uscita altrimenti rischiamo di rimanere fuori dai discorsi e non capire le citazioni.

Eppure al mare e in vacanza finalmente ci torna la voglia e ritroviamo il tempo per leggere dei libri. Dalle ultime novità sul mercato ai grandi classici che da una vita ci promettiamo di leggere e poi non lo facciamo mai. Se siete indecisi allora su che libro portarvi sotto l’ombrellone, noi di Viagginews abbiamo trovato tre titoli classici della letteratura mondiale che parlano di avventure in mare e sono perfetti da leggere in vacanza in spiaggia.

Un tuffo con la balena bianca, Moby Dick

Quando si è al mare molto hanno il guilty pleasure di leggere romanzi che parlano proprio di mare. Viene forse più facile immedesimarsi nelle avventure e nei personaggi narrati e quindi la lettura diventa un’avventura a tutti gli effetti. Ecco allora che il primo libro perfetto a questo scopo e Moby Dick di Herman Melville. Le avventure del Pequod, una baleniera capitanata da Achab vi trascineranno in un meraviglioso universo sottomarino fatto di storie, credenze e colpi di scena.

Le avventure de Il Vecchio e il Mare

Secondo libro classico che parla di mare è il Vecchio e il mare di Hemingway. Un romanzo breve che racconta del pescatore Santiago che da troppi giorni ormai non riesce a catturare nemmeno un pesce, fin quando non si imbatte in un Marlin. Una storia dai forti risvolti psicologici, ma ambientata completamente al mare.

20mila leghe sotto i mari per un brivido

Ultimo consiglio è Ventimila Leghe Sotto i Mari di Jules Vernes. Un romanzo di avventura, ma anche di fantascienza se pensiamo a quando è stato scritto. La trama è complessa, ma in linea generale racconta di questo sottomarino, il Nautilus, che affonda le barche che incontra e i sopravvissuti stentano a trovare una spiegazione a quanto sia accaduto.

Preparatevi alle avventure

Questi sono i tre romanzi classici ambientati al mare perfetti da portare in vacanza in spiaggia. Che ne dite? Avete altri titoli da suggerirci? Noi intanto vi auguriamo buona lettura!