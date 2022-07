New York, un’esperienza irripetibile: dormire nella casa del “Padrino” ora è possibile

Qualcuno direbbe che è un’offerta a cui non si può rinunciare ed effettivamente si tratta di un’occasione veramente unica al mondo. I fan del film “Il Padrino” potranno dormire nella villa di Staten Island. Scopriamo come fare e cosa include

L’abitazione, utilizzata per le riprese della pellicola come casa del protagonista, in occasione dei 50 anni dall’uscita del film è resa disponibile per un’esperienza veramente fuori dall’ordinario. I proprietari vantano un’abitazione da sogno che risale al 1930 che si estende per 600 metri quadrati.

Nel tempo è stata modernizzata ma è molto facile rendersi conto che si tratta proprio di quella casa. L’estetica richiama ancora quella vista nella pellicola del 1972 che ha segnato un successo al botteghino come altri pochi film hanno saputo fare.

Casa del Padrino in affitto: un’esperienza irripetibile

La casa si trova a Staten Island, uno dei cinque distretti di New York, ed è composta da 5 camere da letto, 7 bagni, piscina d’acqua salata, pub, sala giochi e palestra. Gli affittuari potranno accedervi dal 1° al 31 agosto. Un periodo di tempo limitato che i proprietari hanno concesso ai fan per vivere questa esperienza unica.

Le prenotazioni saranno possibili su Airbnb dal 27 luglio ma non si conoscono ulteriori dettagli sul prezzo. Di questa casa sono stati utilizzati gli esterni ma questo è bastato per renderla un’attrazione pubblica tanto da essere valutata sul mercato per 1.37 milioni di dollari.

I clienti che sceglieranno di prendere l’abitazione in questo periodo potranno usare tutti gli spazi tranne seminterrato e soffitta. Le pulizie saranno due volte alla settimana, anche alle piscine e al giardino. La casa è una vera leggenda, non solo per i cinefili.

Ma si tratta comunque di una casa incredibile, di grande bellezza con servizi extra lusso. Nel patio è disponibile una piscina enorme di acqua salata, la zona living interna vanta un camino e arredi vintage, è disponibile uno studio e una cucina enorme con finiture pregiate in marmo italiano, la sala da pranzo calda e accogliente è perfetta per una cena in famiglia, le camere da letto sono un piccolo paradiso e godono di un’illuminazione naturale superlativa.

Perché questa casa è così famosa?

Il Padrino di Francis Ford Coppola è un vero cult nel cinema internazionale e la casa viene ripresa molto spesso nella pellicola. Questo e anche il successo del film hanno fatto sì che diventasse oggetto del desiderio per molti, un po’ come è successo sempre di recente anche alla casa di Carrie in Sex and the City, resa disponibile per l’affitto e presa letteralmente d’assalto dai fan.