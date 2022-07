By

Vi proponiamo una veloce guida di Punta Cardinalino: la spiaggia più bella di Capo d’Orso, in Sardegna. Tutte le informazioni utili.

Per vacanze al mare indimenticabili, vi portiamo su una spiaggia appartata e bellissima, dove trovare un ambiente libero e selvaggio, ancora integro. È la spiaggia di Punta Cardinalino, in Sardegna. Non da tutti conosciuta.

La spiaggia di Punta Cardinalino è una delle tante meraviglie della Sardegna, una delle più spettacolari. Si affaccia su una caletta della costa nordorientale sarda, nel suggestivo promontorio Capo D’Orso.

La località si trova nel comune di Palau, in provincia di Olbia-Tempio, in Gallura, appena sopra la Costa Smeralda, e guarda all’isola di Caprera, nell’arcipelago de La Maddalena.

Qui vi proponiamo una guida rapida e facile alla spiaggia di Punta Cardinalino. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Guida di Punta Cardinalino: la spiaggia più bella di Capo d’Orso

Punta Cardinalino è una spiaggia di sabbia dorata che si apre in una caletta all’estremità della punta orientale del promontorio di Capo d’Orso. Qui l’acqua del mare è trasparente e cristallina, con fondale basso a riva e colori che vanno dal turchese allo smeraldo e al cobalto. La caletta è circondata da rocce frastagliate di granito, ricoperte da una rigogliosa macchia mediterranea.

Il litorale è libero e selvaggio, ideale per chi è alla ricerca di tranquillità. Inoltre, è un luogo ideale per gli amanti delle immersioni. In questa spiaggia troverete un paesaggio incantevole, dove abbandonarsi e dimenticare tutto.

Come arrivare e il luogo

La spiaggia di Punta Cardinalino non si raggiunge facilmente, anche per questo motivo è un luogo tranquillo e meno affollato rispetto alle altre spiagge sarde. Per arrivare qui si deve percorrere a piedi un sentiero che parte da Capo d’Orso. La mappa di Capo d’Orso con Punta Cardinalino qui.

La celebre Roccia dell’Orso si trova più all’interno sul promontorio e domina la costa che si affaccia sull’arcipelago della Maddalena. Si tratta una maestosa scultura naturale in granito che nella forma assomiglia a un orso con il capo rivolto verso il mare. Da qui il nome di Capo d’Orso dato al promontorio. La Roccia si trova a 122 m sul livello del mare e veglia sul vicino abitato di Palau, che rimane più a nord. La Roccia dell’Orso era conosciuta fin dall’antichità, come testimonia il geografo greco Tolomeo già nel II secolo d.C., ed era un punto di riferimento per i navigatori.

Sotto la Roccia di Capo d’Orso e verso la spiaggia di Punta Cardinalino si trova la Fortezza di Capo d’Orso, che all’inizio dell’Ottocento fu base della Marina Militare Britannica, per volontà dell’ammiraglio Nelson, nella guerra contro i francesi.

Informazioni sulla spiaggia Punta Cardinalino sul sito web dell’Ufficio del turismo del Comune di Palau: palauturismo.com/contenuti/62139/punta-cardinalino

A cura di Valeria Bellagamba