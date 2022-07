Puglia selvaggia: il luogo perfetto per una vacanza di relax e bellezze naturali

Gallipoli e Salento sono sicuramente i luoghi più famosi della Puglia e le attrazioni maggiori per i più giovani ma ci sono anche tanti posti perfetti per chi cerca un altro tipo di vacanza. Ecco quelli più belli

La Puglia non è solo la “Miami d’Italia” ha anche tanto altro da offrire e soprattutto delle bellezze naturali veramente incredibili che offrono quel tocco selvaggio perfetto per coloro che sognano di vivere un’esperienza diversa.

La regione è il luogo ideale per le vacanze estive proprio perché riesce a coniugare i bisogni di tutti, sia delle famiglie che di gruppi di ragazzi, con ogni possibile divertimento e attrazione storica e culturale.

Riserva naturale Stornara in Puglia

La meta ideale per scoprire la Puglia selvaggia è la Riserva naturale Stornara che si estende per 1500 ettari sul Mar Ionio e arriva al confine con la Basilicata. Dune, acque splendide e flora incontaminata. Si possono ammirare uccelli molto diversi, addirittura oche selvatiche, mentre si passeggia tra i pini, il rosmarino e il ginepro.

Un luogo tranquillo e di pace, perfetto per una vacanza di benessere e relax. Al suo interno c’è anche il Kalidria Hotel & Thalasso Spa, struttura a cinque stelle di lusso attentamente progettato e organizzato. È uno dei luoghi più green di tutta Italia con tanto di bosco orizzontale con piante che si sviluppano sulla facciata e tra i terrazzi. Massima privacy, nessun disturbo e tanto comfort.

Non a caso molti vip scelgono questa meta nascosta per le loro vacanze per vivere in tranquillità. Anche Vasco Rossi passa qui la sua estate per godersi la quiete del posto. Ma non è il solo anche perché nel resort ci sono tre diversi complessi e resort.

Nella riserva naturale c’è anche il mare, qui i fondali sono particolarmente bassi e quindi molto comodi. Hanno ottenuto il titolo di Bandiera Blu della FEE, le acque non sono solo cristalline ma perfette. C’è una spiaggia protetta e riservata, molto tranquilla. Ma è anche possibile per chi lo desidera divertirsi con uno sport come il surf o il paddle. Per praticare la talassoterapia invece ci sono le piscine dell’hotel con i vari percorsi.

Organizzare la visita alla Riserva Stornara

Ovviamente è anche possibile visitare la riserva per un solo giorno, magari soggiornando nei pressi. Fare un bagno o una passeggiata, soprattutto per combattere il caldo. L’ingresso è totalmente gratuito, il luogo sempre tranquillo e perfetto sia per i bambini piccoli che per gli anziani.