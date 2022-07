Cosa mangiare in Campania con meno di 5 euro

Tutto pronto per il tuo viaggio in Campania? Dalla costiera alla città la cucina partenopea è famosa in tutto il mondo. Scopriamo cosa devi assolutamente gustare con meno di 10 euro

La cucina campana è famosa in tutto il mondo, rappresentativa della cucina mediterranea e della città, con influenze differenti, contaminazioni e piatti semplici e genuini.

Certo, la pizza è famosa e devi assolutamente provarla. In particolare la margherita e la marinara sono i due emblemi della città, secondo la tradizione. Oggi ci sono tante versioni moderne ma con queste avrai modo di apprezzare quella più simile alla pizza che ha reso celebre Raffaele Esposito e il suo omaggio a Margherita di Savoia.

Cosa mangiare in Campania spendendo poco?

La prima cosa che devi provare in Campania è la colazione, cornetto e caffè al bar. Non c’è niente di meglio. I cornetti in Campania sono diversi dal resto d’Italia, sono come una brioche non come il croissant francese. Sono sempre disponibili a cioccolata, crema e vuoti ma si possono trovare delle novità particolari. Vai sul classico con un bel crema e amarena e un caffè. Per pochi euro, farai una colazione incredibile.

Imperdibile, soprattutto in un giro a Napoli, la mitica pizza a portafoglio. È qualcosa di diverso dalla classica, è più piccola e si mangia ripiegata. Per le vie del centro storico puoi trovarla anche a 2 euro nella versione semplice con pomodoro e mozzarella. Un piatto sostanzioso, semplice e spettacolare. Ripiegala in quattro parti e addenta il vero street food campano.

Se sei in giro, vuoi fare una merendina o un bell’aperitivo, allora non lasciarti scappare la frittatina di maccheroni. In base al posto può costare tra i 2 e i 3 euro ed è una prelibatezza unica al mondo. Certo si trovano tante varianti gourmet e particolari ma quella classica è la migliore, soprattutto per un turista. Fermati in una delle tante rosticcerie e opta per un bel mix con frittatina, crocchè, zeppoline. Puoi scegliere i pezzi grandi che hanno tariffe variabili intorno a 1,50 euro al pezzo oppure prendere un cuoppo misto. Con 5 euro di zeppole e panzarotti tutti saranno contenti e soprattutto pieni e se proprio vuoi qualcosa di unico, puoi addirittura sceglierlo di pesce.

Immancabile, sia d’estate che d’inverno, la pizza fritta. È un calzone particolare che viene farcito con ricotta, salame e pepe. Il costo varia ma non è mai più elevato di 5 euro. A volte è così grande che dovrai condividerla con chi ami.

Non dimentichiamoci della pasticceria: prima tappa: babà, dolce spugnoso e soffice inzuppato di liquore. Se visiti la Costiera non puoi non gustare un’ottima delizia a limone. Qui si mangiano quelle più buone d’Italia grazie ai limoni freschissimi e super profumati.

Come spendere poco per i piatti tipici

Vuoi fare una vacanza low cost in Campania? Niente paura. Certo, alcuni luoghi come bar e ristoranti d’eccellenza hanno tariffe elevate. Ma c’è così tanto da scoprire e gustare in giro che non è difficile risparmiare. Trattorie, ristorantini, bar offrono menù molto vari e lo street food permette veramente di fare pranzo e cena spendendo meno di 5 euro a testa.