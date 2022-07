Il caos aeroportuale, i voli cancellati e gli scioperi delle compagnie aeree stanno mandando in tilt le vacanze estive. Ma c’è una buona notizia perché l’aeroporto più puntuale d’Europa si trova in Italia. Scopriamo qual è

L’estate è sempre accompagnata da un caos generale a causa delle partenze numerose, il personale in ferie e i problemi che si presentano puntualmente. Tuttavia questa sembra essere una delle peggiori mai vissute dal comparto aeroportuale e di conseguenza per i viaggiatori.

Complice il boom di richieste post Covid, gli scali non sono in grado di fronteggiare la fiumana di persone che hanno deciso di partire. Il personale molto spesso manca e non è sufficiente a gestire i controlli, le compagnie come Ryanair sono in sciopero frequente per richiedere delle giuste condizioni di lavoro e la situazione si è fatta molto difficile.

Italia virtuosa con l’aeroporto più puntuale

La situazione in Europa è particolarmente tesa, si registra un gran numero di voli cancellati ma anche di ritardi. L’aeroporto peggiore sembra essere quello di Bruxelles con un 72% dei voli in ritardo. Al secondo posto invece c’è quello di Francoforte e al terzo quello di Eindhoven nei Paesi Bassi, come riporta la piattaforma Oag per Hopper che ha stilato la classifica.

L’Italia invece in questa situazione si posiziona molto bene, al primo posto per puntualità c’è infatti l’aeroporto di Bergamo con solo il 3% dei voli in ritardo. Un dato molto importante considerando che la media in tutto il continente è di almeno il 50%.

Anche l’aeroporto di Catania arriva quinto con un sesto dei coli in ritardo e un boom in termini di volume rispetto al pre pandemia. La situazione è critica ovunque: Londra registra il 66% dei voli in ritardo, Lisbona il 65%, Parigi Charles de Gaulle il 62% e Amsterdam il 61%. Per le cancellazioni disastrosa Francoforte con un volo su dieci annullato.

Tra gli aeroporti che hanno un buon tasso di puntualità c’è anche Gran Canaria in Spagna, Bucarest, Dublino e anche Madrid.

Voli aerei, come organizzarsi per l’estate?

In questa condizione bisogna seguire le indicazioni scrupolose fornite dall’aeroporto. Molto caos si sta generando perché i viaggiatori arrivano troppo tempo prima impedendo a chi deve partire a breve di effettuare regolarmente i controlli. Inoltre, per la questione cancellazioni, la cosa migliore è fornirsi di un’assicurazione apposita che possa inglobare non solo i costi accessori ma anche quelli connessi all’intera vacanza.