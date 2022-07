Le 3 mete perfette per un viaggio con animali domestici

Vuoi partire per le vacanze senza lasciare il tuo animale domestico a casa? Niente paura. Ci sono molte mete che sono ideali per un viaggio in compagnia del tuo amico peloso, scopriamo quali sono

Cani e gatti possono diventare amici inseparabili e quando arriva il momento della partenza l’idea di affidarli a qualcuno, anche per un breve periodo, può essere doloroso. Per questo la scelta migliore in questo caso è trovare il luogo adatto per portarli in vacanza con noi.

Oggi ci sono tante strutture che accettano senza problemi gli animali, sia alberghi che villaggi turistici ma anche ristoranti e bar. Il mondo sembra essere sempre più pet friendly quindi organizzare una vacanza “accompagnati” non è più così difficile.

Vacanza con gli animali domestici

Per andare in vacanza con gli animali domestici è essenziale avere un passaporto veterinario, il microchip o tatuaggio come previsto dalla legge e tutta la documentazione utile allo spostamento, soprattutto se ci si muove fuori dall’Italia. Gli animali di piccola taglia possono viaggiare nel trasportino ed essere anche portati a bordo dell’aereo. Quelli di taglia più grande devono essere collocati appositamente in auto e viaggeranno in stiva per una questione di dimensioni. Da un punto di vista pratico meglio eseguire sempre un check up completo prima della partenza.

La meta pet friendly in Italia è Firenze. Addirittura esiste il Portrait che è un albergo molto famoso in centro città. Qui non solo gli animali possono entrare ma sono anche coccolati, in camera ci sono set appositi con cuccia e ciotole, ricevono regalini e possono circolare liberamente negli spazi. Non ci sono limitazioni e questo è molto importanti per i padroni degli animali.

Un’altra meta perfetta per le vacanza con gli amici a quattro zampe è Berlino dove si registra quasi l’80% di accessibilità per gli animali nelle strutture. Tutti sono molto disponibili verso cani e gatti, la capitale tedesca è ospitale e ben attrezzata. Non ci sono limiti, i parchi dedicati sono tantissimi, hotel e ristoranti quasi totalmente accettano il loro ingresso e i servizi appositi sono molteplici.

La terza meta per eccellenza per gli amici a quattro zampe è la Norvegia. Non solo panorami mozzafiato ma anche spazi appositi dove divertirsi nella vita quotidiana. Le aree verdi sono molto diffuse e questo sicuramente facilita molto la vita per i pelosetti perché possono sentirsi liberi e senza restrizioni. Sono molteplici le aree pet friendly e quindi è un piacere viaggiare accompagnati.

Queste sono le tre principali destinazioni ma non sono le uniche, in Europa meta perfetta è anche Parigi, molto ben organizzata e a prova di animale. Nel mondo sicuramente si differenzia anche New York che ha tantissimi servizi per cani e gatti completamente dedicati.

Come organizzare la partenza con gli animali domestici

Prima di partire con il proprio animale domestico bisogna leggere attentamente quella che è la documentazione richiesta dal paese in cui si viaggia, se bisogna produrre documenti o altro prima di viaggiare, se c’è obbligo per alcune vaccinazioni o altro. Inoltre è sempre consigliabile contattare un veterinario per sicurezza.