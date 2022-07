Cinghiali in spiaggia, ma non è un’attrazione: donna viene morsa in riva

Il numero di cinghiali che si aggirano per Genova e provincia è elevato. Ora attaccano anche i bagnanti.

Non stiamo parlando della spiaggia con i deliziosi maialini rosa, qui la presenza dei cinghiali in città sta diventando veramente un problema.

Siamo in Liguria, precisamente a Genova, dove i cinghiali hanno letteralmente preso il sopravvento tanto che si muovono indisturbati per la città arrivando persino in spiaggia. Ma qui non si limitano a passeggiare o a mangiare, questa volta gli animali hanno aggredito una donna in spiaggia.

L’attacco dei cinghiali in spiaggia: ferita una donna

La situazione dei cinghiali a Genova prima era un simpatico meme che impazzava sui social. Poi ha destato molta paura per via della peste suina, ora è diventato un vero e proprio problema da risolvere visto che alcuni esemplari di cinghiali sono anche aggressivi.

L’ultima notizia riguarda una donna di 57 anni che, mentre si trovava in spiaggia a Sturla. Il motivo dell’attacco? Pare che la donna avesse con sé il pranzo, della pizza, e l’animale attirato dall’odore del cibo sia letteralmente impazzito. Il racconto dei presenti è semplice. La donna è rimasta immobile e il cinghiale in spiaggia la ha attaccata ugualmente.

Gli altri bagnanti si sono dati alla fuga e sol quando l’animale è scappato si sono prestati i soccorsi alla donna che ora è stata sottoposta alla profilassi antirabbica.

Quali sono i rischi dei cinghiali in città

Il numero di cinghiali a Genova e provincia è ormai elevatissimo e, soprattutto, ciò che preoccupa è il fatto che stanno travalicando le campagne e i boschi e si aggirano in città completamente tranquilli.

Questo è un rischio, non solo per i cittadini e i turisti, ma anche per l’essere umano in generale: c’è il rischio di zoonosi (che ormai con il Covid abbiamo capito quanto possa essere grave) e di altre malattie importanti che sarebbe meglio evitare.

Cosa farà il Comune?

Vedremo allora adesso il Comune di Genova cosa deciderà di fare in merito ai cinghiali in spiaggia e in città al fine di risolvere il problema il prima possibile.