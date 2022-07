Isola da sogno in vendita: ha il costo di un’automobile

Mai pensato di acquistare un’isola? C’è un paradiso tropicale che è stato messo in vendita da un’agenzia immobiliare ad un costo relativamente basso, scopriamo dove si trova

Non è la prima volta che un’isola viene messa in vendita, ci sono molti isolotti, anche privati, che di tanto in tanto sono resi disponibili per l’acquisto. Il problema solitamente è che hanno un costo così elevato da essere praticamente inaccessibili alla maggior parte delle persone.

In questo caso, oltre alla bellezza paradisiaca del posto infatti a sorprendere è proprio la cifra a cui è stata messa in vendita che risulta piuttosto accessibile ed ha il valore di un’automobile e non è quindi destinata solo a vip e miliardari in giro per il mondo.

Isola in vendita: un paradiso incontaminato

L’isola si trova nella Grande Barriera Corallina nel Queensland Tropicale, si estende per 530 ettari ed è ancora incontaminata con la fitta vegetazione tropicale, acque cristalline e uno stupendo parco nazionale che si estende per 400 ettari. Un habitat naturale incredibile che quindi ha grande valore e deve essere preservato. Solo una parte viene di fatto “venduta”, cioè quelle zolle dove è possibile vivere e soprattutto avere una casa. Un lotto dell’isola è stato messo in vendita da un’agenzia al costo di 30 mila euro e riguarda l’acquisto di un terreno di 1974 metri quadri a 250 metri dalla spiaggia. Un vero sogno ad un prezzo non poi così eccessivo, si tratta infatti del costo di un’auto.

L’isola di Keswick non è nuova alle vendite, forse ricorderete che già negli anni Novanta divenne famosa perché alcune parti di isola, cioè quelle edificabili, vennero messe in vendita. Ma pur essendo un lotto vincolato il proprietario non ha mai sviluppato niente quindi l’isola è praticamente ancora deserta.

L’unico vincolo, per coloro che vogliano acquistare o abitare sull’isola, è preservare il paradiso tropicale. Per questo si parla di vendita di “lotti”. I nuovi abitanti non potranno intaccare in alcun modo la flora e la fauna che vi abitano, trattandosi di un bene naturale estremamente prezioso.

Come arrivare all’isola di Keswick

L’isola si trova sulla costa di Mackay e ci vogliono circa 15 minuti di aereo per arrivare. Questa è una regione australiana sulla costa, molto famosa per le sue acque cristalline. Ovviamente l’isola, essendo disabitata, non è raggiungibile con mezzi pubblici o aerei di linea. Bisogna arrivare alla città più vicina e poi prendere un’imbarcazione oppure un volo privato.