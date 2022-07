Siete pronti a cadere innamorati della spiaggia rosa di Elafonissi? Ecco i motivi, le foto e i video che raccontano una delle mete più belle del mondo.

Creta è una destinazione magica per le vacanze. Ma qui c’è una spiaggia considerata tra le più belle del mondo. Anzi, è definita come I Caraibi del Mediterraneo: stiamo parlando di Elafonissi.

Ciò che rende questa destinazione di mare unica al mondo è il colore. La spiaggia rosa di Elafonissi è infatti speciale, quasi una meta degna di un libro di favole o di antiche leggende. Se però non siete convinti che questo angolo di meraviglia marina sia tra i più stupefacenti del mondo siamo qui per mostrarvi la verità.

La spiaggia rosa di Elafonissi: perché è così?

Acque calde e turchesi bagnano il litorale dolce e sabbioso reso unico dalla sfumature rosate della spiaggia. Il motivo per cui la sabbia ha queste tonalità è semplice: non si tratta di normali granelli di sabbia, ma minuscole conchiglie rosa e rosse che vittime dell’erosione del mare si sono sbriciolate. Sembra di essere in un film della Disney tanto il paesaggio è emozionante e fatato.

Elafonissos, l’isola che si raggiunge solo con le maree

A rendere ancora tutto più magico ci si mette poi la natura stessa: a seconda delle maree la piccola isoletta di Elafonissos, la si raggiunge a piedi o a nuoto proprio dalla spiaggia rosa.

Le tartarughe amano la spiaggia rosa di Creta

Come se non bastasse, Elafonissi e la sua spiaggia sono le aree predilette dalle tartarughe Caretta Caretta per deporre le uova. Uno spettacolo che va osservato e vissuto con molto rispetto proprio per non minare la salute dei piccoli animali.



I motivi per amare Elafonissi

La spiaggia di Elafonissi è quindi speciale per molti motivi:

la sabbia è rosa

c’è un isolotto che si raggiunge a seconda delle maree

il tramonto sul mare è da brividi

le tartarughe qui depongono le uova

siamo a Creta

State già per partire?

Che ne dite? Le nostre parole e queste straordinarie foto e video vi hanno convinto che Elafonissi è una delle spiagge rosa più belle del mondo?