I 3 luoghi più incredibili della Puglia da vedere assolutamente

La Puglia è il tacco dello stivale che si estende su chilometri di costa con grande vivacità e un clima ideale per le vacanze estive. Scopriamo le mete più belle

Quando si pensa ad un viaggio in Puglia risulta quasi difficile scegliere la destinazione, una regione che ha così tante bellezze patrimonio dell’Unesco, città d’arte e cultura e piccoli borghi ma anche zone costiere con un mare da sogno.

Il Salento è molto famoso per le sue spiagge incantevoli da Gallipoli a Lecce, la zona del Gargano offre una delle aree naturali più belle d’Italia con cittadine come Vieste direttamente a picco sul mare, la città di Bari, capoluogo della Puglia, raccoglie tutto il meglio della classica zona portuale con un centro cittadino vivace e ideale per tutte le età.

Ci sono però 3 luoghi incredibili e molto suggestivi che bisogna assolutamente visitare.

I 3 luoghi imperdibili in Puglia

Tre opzioni differenti che sono perfette per un viaggio in famiglia o con gli amici, che è possibile raggiungere comodamente per chi viaggia in auto ma anche con i trasporti pubblici. Sono mete da sogno che raccontano molto di questa regione e offrono anche qualche segreto nascosto.

La città bianca

Ostuni, in provincia di Brindisi, è famosa per essere la città bianca. Questo soprannome deriva proprio dalla sua conformazione di casette arroccate realizzate in rocce calcaree bianche che danno un aspetto veramente straordinario alla cittadina. Il centro storico è piccolo e si sviluppa in altezza, niente di meglio che passeggiare lungo i vicoletti per scoprire i suoi segreti e fermarsi ad uno dei tanti ristorantini con affaccio diretto sul mare.

Castel del Monte

Castel del Monte è uno dei patrimoni dell’Unesco che è possibile visitare in Puglia. Ha un enorme valore storico e risale al 1240 costruito da Federico II. Si trova ad Andria in cima alla collina che permette di godere di una vista spettacolare, da un lato sulla città e dall’altra sul mare. Il luogo perfetto per coniugare mare e architettura.

Grotte di Castellana

Le Grotte di Castellana sono uno degli itinerari particolari da fare per chi è a caccia di qualcosa di particolare durante la vacanza. Si snodano a 70 metri di profondità e sono costituite da stalattiti, caverne e fossili. Un viaggio attraverso il tempo molto suggestivo che permette di visionare anche il museo annesso.

Cosa fare in Puglia

La Puglia è famosa anche per la sua vita notturna, ricca di localini e bar, per questo è facile divertirsi ad ogni età. Per soggiornare oltre B&B e hotel si trovano moltissime Masserie immerse letteralmente nelle campagne che sono ricche di ulivi ed offrono un’esperienza unica al mondo.