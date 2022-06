By

Abbronzarsi in modo sano e veloce in estate: ecco i consigli che abbiamo trovato per voi. Facili, ma all’insegna della protezione della pelle.

Quando si va al mare una delle cose che più attira tutti i visitatori è la tintarella. Abbronzarsi in modo veloce, ma anche sano non è semplice. Si potrebbe cadere nell’errore trascorrere ore e ore sotto al sole senza protezione, ma vi fermiamo subito. Questa non è la cosa giusta da fare.

Ottenere un’abbronzatura dorata e una tintarella perfetta non è un sogno. È possibile abbronzarsi in modo sano e proteggendosi dai raggi UV.

Abbronzatura veloce e dorata: come fare?

Prima di tutto levatevi dalla testa le foto delle modelle sui giornali. Dieci a uno hanno ottenuto quel colorito della pelle grazie ad una abbronzatura spray di qualità. Se voi puntate ad abbronzarvi al mare ci sono delle regole da seguire e dei consigli da mettere in pratica.

Vediamo allora insieme come abbronzarsi velocemente e in modo sano:

Come prima cosa dovreste proteggere con la crema solare tutto il vostro corpo, soprattutto le macchie scure e le cicatrici. Meglio, nel caso, utilizzare anche un cappellino a visiera se vi sono delle cicatrici recenti magari sul sul viso.

L' esposizione al sole deve essere molto graduale sia a livello di intensità del sole, sia come tempistica e come protezione. Tutti dovrebbero iniziare a coprirsi la pelle con una protezione 50, diminuendo il fattore di protezione solare dopo 4-5, giorni passando quindi un fattore medio, dando così il tempo alla pelle di produrre la melanina.

La crema solare per un'abbronzatura dorata non deve essere scelta a caso o a seconda di quella che costa meno. Ci sono delle creme che vanno bene per ogni tipologia di pelle, basta semplicemente saper scegliere. Ci sono dei solari antimacchia, altri anti-age che contengono antiossidanti e vitamine, altri invece che sono leggeri e riescono anche a pulire la pelle da delle impurità. Ricordate poi che la crema solare non va messa al mare, ma circa una mezz'ora prima di esporsi al sole.

Aiutate l’abbronzatura e la produzione di melanina mangiando molta frutta e verdura. Soprattutto carote, spinaci, radicchio, peperoni, pomodori, ciliegie.

Ora è tempo di andare al mare

Siamo pronti. Ora avete tutte le informazioni perfette per un’abbronzatura rapida, veloce e dorata! Provare per credere!