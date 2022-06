Elisabetta Canalis travolge la Liguria: Santa Margherita così è da capogiro

Le foto di Elisabetta Canalis ci portano a scoprire una nuova meta per le vacanze in Liguria: Santa Margherita Ligure.

Vacanze italiane per Elisabetta Canalis che sta facendo un tour, non sappiamo di quanti giorni, per la penisola. L’ex “velina” di Striscia la Notizia, lo sappiamo ormai vive negli USA, ma le bellezze d’Italia richiamano sempre tutti a casa!

Le foto postate su Instagram da Elisabetta Canalis raccontano di giorni divertenti trascorsi con la famiglia in diverse località, ma una che forse non abbiamo considerato per le vacanze estive oggi ci colpisce particolarmente Santa Margherita Ligure.

Perché visitare Santa Margherita Ligure come la Canalis?

Siamo in Liguria, zona riconosciuta per il mare, le spiagge e anche l’entroterra particolarmente affascinante. Generalmente i VIP optano per Portofino e anche la Canalis ci è passata, ma non solo.

Il suo tour all’insegna delle vacanze italiane è passato anche da Santa Margherita Ligure, vicinissima a Portofino e altrettanto bella e affascinante. Viene ricordata e conosciuta da tutti per la meraviglia naturale che la caratterizza, ma c’è un elemento enogastronomico di tutto rispetto: i famosi gamberoni rossi. Tra le tante bellezze ci sono i palazzi antichi, le vie del centro ricche di negozi, alberghi di grande livello e il porticciolo a due passi dal centro che caratterizza e racconta la vita dei pescatori e di mare dei cittadini di Santa Margherita Ligure.

Le foto della Canalis in Liguria

Elisabetta Canalis a Santa Margherita Ligure sta trascorrendo alcuni giorni in compagnia della famiglia. Le foto postate sul suo canale Instagram raccontano di tanto divertimento, tanto relax e soprattutto la ritraggono in bikini. Una serie di scatti da capogiro che distolgono l’attenzione dalla bellezza del luogo e la concentrano sul fisico pazzesco della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Dove andrà adesso nelle sue vacanze italiane?

Quali saranno le prossime mete del viaggio di Elisabetta Canalis nel corso delle sue vacanze italiane ancora non è dato saperlo. Sicuramente non mancherà il mare e non mancheranno altre foto pazzesche in costume come quelle a Santa Margherita.