Disagi in vista per i viaggiatori con lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici il 17 giugno. Ecco cosa bisogna sapere.

Sta per iniziare una settimana difficile per il trasporto pubblico in Italia, la fine della scuola con le prime partenze per le vacanze delle famiglie coinciderà con un nuovo sciopero nazionale dei mezzi pubblici.

Lo sciopero è stato indetto solo da alcune sigle sindacali e non è detto che l’adesione dei lavoratori sarà massiccia, ma alcuni disagi saranno inevitabili. Anche perché lo sciopero cadrà di venerdì, giorno di rientro a casa di chi lavora fuori e di partenze per il weekend.

Lo sciopero del 17 giugno sarà nazionale e generale, ovvero riguarderà tutti i settori del trasporto pubblico: aereo, ferroviario, marittimo e del trasporto locale. Di seguito tutte le informazioni in dettaglio

Ricordiamo anche che i lavoratori delle compagnie aeree low cost e quelli Enav degli aeroporti di Bologna e Milano hanno già scioperato lo scorso 8 giugno per quattro ore.

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici il 17 giugno

Lo sciopero nazionale e generale dei dipendenti dei trasporti pubblici in Italia di venerdì 17 giugno avrà a durata di 24 ore, anche se sarà effettuato con modalità e orari differenti. Come sempre accade con gli scioperi dei trasporti nei giorni feriali, comunque, sono previste delle fasce di garanzia in cui mezzi pubblici circoleranno regolarmente, al mattino presto e nel tardo pomeriggio.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali: AL-COBAS/CUB-PI/FAO/LMO/SGC/SLAIPROLCOBAS/SOA; OSR ORSA FERROVIE; OSP ADL; OSR USB LAVORO PRIVATO; OSR ORSA TRASPORTI e sindacati locali.

Per il trasporto ferroviario, lo sciopero di 24 ore inizierà alle 21.00 del 16 giugno e si protrarrà fino alle 21.00 del 17 giugno.

Per il trasporto pubblico locale, lo sciopero si svolgerà con modalità territoriali, diverse a seconda delle regioni. Il personale di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana dell’area di Milano si fermerà per 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00 di venerdì 17 giugno.

Anche il trasporto marittimo si fermerà per 24 ore, con lo stop alla circolazione un’ora prima della partenza per le imbarcazioni dirette alle isole maggiori, mentre i trasporti per le isole minori si fermeranno dalle 00.01 alle 24.00 del 17 giugno.

Lo sciopero di 24 ore è previsto anche per i dipendenti del comparto aereo, con modalità ancora da definire. Il personale addetto ai servizi e alle pulizie dell’aeroporto di Milano Malpensa si fermerà per 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00.

Infine, anche i dipendenti delle autostrade si asterranno dal lavoro, sempre per 24 ore, con orario dalle 22.00 del 16 giugno alle 22.00 del 17 giugno.

Maggiori informazioni sul sito web del Ministero dei Trasporti: http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi