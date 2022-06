Questa spiaggia del Salento, Campomarino di Maruggio, è una di quelle con il mare più trasparente e cristallino d’Italia. La conoscete?

Una delle ricerche che si fanno maggiormente in estate riguarda le destinazioni con il mare più trasparente d’Italia. Noi abbiamo trovato diverse destinazioni che rispondono a questa esigenza dei viaggiatori, ma una su tutte è uno spettacolo unico.

Stiamo parlando di Campomarino di Maruggio, una spiaggia pazzesca del Salento, in Puglia, dove l’acqua è praticamente trasparente. Siete pronti a partire per un viaggio che vi porterà a tuffarvi in uno dei mari più cristallini d’Italia?

Campomarino di Maruggio, il mare più trasparente che possiate immaginare

La Puglia ha molte spiagge premiate con la Bandiera Blu. Del resto il Salento è senza dubbio una delle destinazioni più cool dell’estate. Qui troviamo Campomarino di Maruggio una spiaggia con il mare più trasparente e cristallino che possiate immaginare. Del resto sono stati spesso paragonati ai Caraibi!

Basta guardare qualche foto del mare di Campomarino di Maruggio per rendersi conto della meraviglia. E se avrete la fortuna di visitarlo in prima persona vi renderete conto che non si tratta assolutamente di Photoshop o di modifiche in post produzione: quello che compare nelle foto è ciò che vi troverete davanti agli occhi. Il mare trasparente di Campomarino di Maruggio si snoda attorno all’antica Torre delle Moline, unendo così bellezze naturali a quelle storiche e culturali che punteggiano il Salento come perle preziose.

Qual è il momento migliore per andare a Campomarino?

Il momento migliore per godere della bellezza della spiaggia salentina di Campomarino è sicuramente giugno o settembre. Infatti in questo periodo dell’anno ci sono meno turisti che affollano il meraviglioso profilo costiero della Puglia e si può godere a pieno dell’acqua cristallina di Campomarino di Maruggio.

Siete pronti a tuffarvi?

Il mare trasparente tutto italiano di Campomarino di Maruggio è quindi una di quelle mete top da visitare assolutamente questa estate 2022. Siete pronti a partire?