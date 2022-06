By

Le opportunità da conoscere con le offerte di lavoro per turismo e ristorazione: Career Day a Roma. Tutte le informazioni.

Se siete alla ricerca di un lavoro in hotel, ristorante o presso un tour operator, allora non dovete perdervi il Career Day d Roma.

L’appuntamento è per mercoledì 8 giugno. Sarà una giornata tutta dedicata all’incontro tra professionisti del settore dell’ospitalità e aziende. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Se sognate o siete alla ricerca di un lavoro nei settori alberghiero, della ristorazione, delle agenzie di viaggi e tour operator, del turismo e dell’ospitalità in generale, allora non potete perdervi il Career Day Turismo e Ristorazione in programma a Roma l’8 giugno.

Promosso e realizzato dall’Ente Bilaterale Turismo del Lazio e dall’Agenzia Spazio Lavoro della Regione, il Career Day di Roma si propone di offrire nuove opportunità di occupazione nel turismo. L’obiettivo è far incontrare domanda e offerta attraverso il contatto diretto tra professionisti e aziende.

I posti di lavoro disponibili sono 800, per diversi profili professionali. I lavoratori assunti saranno impiegati in strutture turistiche e ricettive sia di Roma che dell’intero territorio nazionale. Come riporta TTG Italia.

Parteciperanno al Career Day circa 35 imprese e grandi gruppi del settore turistico, tra alberghi, ristoranti, tour operator, agenzie di viaggi, società di servizi e altro. Tra i grandi gruppi si segnalano: Gruppo Roscioli, Gruppo Una, Hilton, HNH Hospitality, Omnia Hotels, Rocco Forte Hotels. Tutti alla ricerca di figure qualificate.

Il Career Day Turismo e Ristorazione di Roma si svolgerà mercoledì 8 giugno, dalle 10.00 alle 17.00, negli gli spazi di Porta Futuro-Spazio Lavoro Testaccio.