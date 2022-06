Attenzione allo Sciopero dei treni domenica 5 giugno: ecco dove si svolgerà. Tutte le informazioni da conoscere.

Brutta sorpresa per molti viaggiatori al rientro dal ponte del 2 giugno. Uno sciopero dei treni potrebbe rovinare i programmi di viaggio, con cancellazioni e ritardi.

Fortunatamente, non si tratta di uno sciopero nazionale. I disagi, tuttavia, non mancheranno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sullo sciopero dei treni di domenica.

Sciopero dei treni domenica 5 giugno: ecco dove

Per la giornata di domenica 5 giugno è stato indetto uno sciopero di 8 ore dei lavoratori di Trenitalia e Tper in Emilia Romagna e uno sciopero di 23 ore dei lavoratori di Trenitalia in Trentino Alto Adige.

Sciopero in Emilia Romagna

L’astensione dal lavoro, per gli aderenti allo sciopero, sarà dalle 9.01 alle 16.59 di domenica. Dunque saranno escluse le fasce del primo mattino e del tardo pomeriggio. Quelle che sono indicate come fasce di garanzia, in cui normalmente i trasporti viaggiano regolarmente ma che per i giorni festivi non sono previste dalla legge di regolamentazione dei trasporti.

Chi dovrà rientrare nel luogo di studio o lavoro la sera del 5 giugno, dovrebbe viaggiare regolarmente dalle 17.00 in poi. Sebbene qualche ritardo non si possa escludere.

Lo sciopero del personale di Trenitalia e Tper in Emilia Romagna è stato indetto dalle sigle sindacali OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ORSA FERROVIE + RSU/RSA 46, OSR SLM-FAST-CONFSAL e RSA FAISA-CISAL.

Sciopero in Trentino Alto Adige

Di tutto altro impatto lo sciopero dei treni in Trentino Alto Adige. Qui i disagi saranno inevitabilmente maggiori. Lo sciopero, infatti, comincerà alle 2.00 del mattino di domenica 5 giugno per terminare alle 1.00 del mattino di lunedì 6 giugno. Per la durata di 23 ore.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/SLM-FAST/ORSA FERROVIE/ASGB + RSU 42.

Notizie aggiornate sul sito di Trenitalia: www.trenitalia.com/it.html

Altri scioperi in programma

Non solo treni. Nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 giugno è previsto anche lo sciopero di 4 ore dei lavoratori delle Autostrade. Indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl.

Inoltre, vi avevamo già segnalato per mercoledì 8 giugno lo sciopero delle principali compagnie aeree low cost e non solo.