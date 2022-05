Boom di zecche in Italia: sono aumentate e in anticipo. Ecco cosa sapere

Tanti casi di persone punte dalle zecche stanno arrivando negli ospedali. Ecco le zone più colpite e cosa sapere

I cambiamenti climatici si fanno sentire. Non solo il meteo, ma anche il mondo degli animali ne sta risentendo. E così in Italia scatta l’allarme per le zecche che sono comparse in anticipo rispetto al solito nel nostro Paese e in proporzioni massicce.

Le zecche in Italia ci sono sempre state e, probabilmente sempre ci saranno, ma non ci si aspettava un boom come quello che sta avvenendo ora. Una situazione un po’ più preoccupante del solito che andremo ad analizzare.

Perché ci sono così tante zecche?

La zecca è un animale che torna a far parlare di sé praticamente ogni estate, ma questa volta sono arrivate con un anticipo di qualche mese rispetto al solito. Il motivo è da ricercarsi, come abbiamo anticipato, nel cambiamento climatico. Temperature elevate già in questi giorni e la presenza di animali selvatici più vicini all’uomo, fanno aumentare il rischio di contatto con le zecche.

Quali sono i rischi legati alla puntura di una zecca

I rischi legati alle zecche sono molteplici. Può non succedere nulla se vengono tolte in tempo e in modo accurato, ma esiste la possibilità di contrarre alcune patologie come la malattia di Lyme o la meningoencefalite da zecche.

Come proteggersi?

A detta di svariati medici in tutta Italia, il numero di pazienti che si presentano in Pronto Soccorso con una zecca è più alto de solito. Per questo motivo è necessario prestare particolare attenzione quando si va a passeggiare o a fare trekking in montagna. Gli accorgimenti per evitare di essere morsi o punti dalle zecche senza rinunciare alla meraviglia delle gite all’aria aperta ci sono però.

Indossare scarpe chiuse

Indossare calzettoni alti fino al ginocchio o pantaloni lunghi

alti fino al ginocchio o Utilizzare spray studiati ad hoc per difendere il nostro corpo dalle punture delle zecche.

Finita la passeggiata un check del corpo è poi sempre consigliato perché il morso della zecca non si sente.

Quali sono le zone d’Italia maggiormente colpite dalle zecche?

Tra i luoghi d’Italia che sono stati più colpiti dalla presenza delle zecche in questo periodo dell’anno c’è la zona di Verona e soprattutto le montagne del Piemonte

Attenzione sempre alta

Dopo questa panoramica sul boom di zecche in Italia è chiaro quindi che bisogna prestare particolare attenzione. Allo stesso tempo abbiamo tutte le carte in regola per proteggerci e continuare a godere delle passeggiate nei boschi in sicurezza.